Estudiante de medicina roba aparatos electrónicos y dinero

Ernesto Revilla presta servicio en la jornada de salud permanente en Soteapanv Ernesto Revilla presta servicio en la jornada de salud permanente en Soteapan

Sustrajo diversos objetos y efectivo del domicilio de un amigo que le dio hospedaje

ESPERANZA ARIAS RODRÍGUEZ / ACAYUCAN, VER.-Un estudiante de medicina que participa en la jornada de salud permanente que realiza la Universidad Veracruzana (UV), en el municipio de Soteapan, fue acusado de robar equipo electrónico y dinero en efectivo a uno de sus amigos, luego de que confió en él y lo recibió en su casa.

El hecho delictivo ocurrió la madrugada del pasado lunes, cuando el médico practicante, Ernesto Revilla fue invitado por sus amigos a un baile que se realizaba en Acayucan, sin embargo, después de divertirse le fue dado hospedaje en un domicilio de uno de sus amigos, para pasar la noche y regresar el lunes por la mañana a sus actividades cotidianas.

Fue durante la madrugada que el estudiante aprovechó que sus amigos dormían, cuando el conocido químico de Acayucan y la familia de donde le habían dado alojamiento, para poder sustraer una computadora portátil, un celular, ropa, dispositivos USB y dinero en efectivo.

El propietario de los artículos se percató horas después, al no encontrar los artículos, no aparecieron ni en su casa, ni en el trabajo, por lo que decidió acudir al domicilio de su “amigo”, su sorpresa fue que, al tocar la puerta de Ernesto Revilla, intentó cerrarla para ocultar lo robado, sin embargo, si le fueron localizados los productos.

Tras lo ocurrido la Policía Municipal (PM) de Soteapan, acudió al lugar para ser intervenido, sin embargo, el agraviado sólo pidió que le regresaran las pertenencias, mientras que los vecinos del médico practicante, pidieron a las autoridades de salud que lo retiren de la jornada, pues no quieren que una persona que se dedica a delinquir los siga atendiendo.