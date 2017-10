Exhiben a supervisión escolar 215 de Catemaco

Desatención a educación pública, se preguntan dónde está el supervisor, no resuelve temas de prioridad para alumnos de Catemaco. No es la primera vez que exponen a supervisor.

Luis Manuel Toto Pólito | Catemaco, Ver.-Poco se ha hablado del trabajo que realizan las supervisiones escolares en Veracruz, muchas con gran trayectoria por respaldar a la educación pública, otras con negativos resultados como los que padres de familia expusieron en Catemaco, específicamente en la Zona Escolar 215, del Sector 16 de Primarias Federales.

Esta supervisión está bajo el encargo de Abraham Santiago Salas, quien se encuentra en el cargo desde hace unos tres años, y hace poco fungió como secretario de organización de la sección 12, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ahora sólo es parte del equipo político.

Sin embargo, pareciera que bajo todo este arrastre de siglas que ha sostenido el clan Callejas se escuda el supervisor, a quien señalan no estar en sus oficinas y dar evasivas a infinidad de problemas que se presentan en sus escuelas.

La más reciente es la que se suscita en la escuela primaria Rafael Ramírez de la comunidad de Teotepec en Catemaco, donde más de treinta alumnos han tenido que darse de baja de la institución durante este ciclo escolar 2017-2018, porque no hay maestra frente a grupo, solamente ella ofertaba educación y ahora ya ni siquiera asiste.

Los padres de familia, por cierto molestos, aseguran que durante varios ciclos escolares anteriores, esta misma profesora sólo dio clases de tres a cinco de la tarde y ahora ni siquiera eso.

Esto provocó que muchas madres hayan acudido a la supervisión en más de tres ocasiones, pero en lugar de recibir respuesta nunca fueron atendidas por Abraham Santiago Salas y el caso sigue en el limbo.

Ahora han tenido que enviar a sus hijos a diversas escuelas de la cabecera, incluso a las comunidades de Dos Amates y El Jobo, donde invierten gran cantidad de dinero en transporte y otras necesidades, recurso con el que no cuentan muchas de ellas por ser madres solteras.

Otro caso es de la escuela primaria Ana Josefa Ojeda, ubicada en la colonia Linda Vista de Catemaco, en donde algunos padres exponen que a los alumnos no se les enseña en horarios establecidos.

Es más, el recreo se extiende por más de dos horas, y la venta de golosinas y yogurt corre a cargo de la misma directora, por ello exigieron investigarla y de paso saber porque el supervisor Abraham Santiago Salas no ha hecho algo al respecto. ¿Acaso el supervisor cubrirá lo que hace su directora?, preguntan.

El mismo caso aseguran que ocurre en la primaria, Alfonso Arroyo Flores en su turno vespertino, ubicada en la colonia Don Pedro, donde se vende comida chatarra a discreción cuando no está permitido, aseguran voces.

Pero todo esto no hubiese salido a la luz si no existiera registro de las visitas que padres de familia realizan a la supervisión escolar 215, y es que han constatado que en ninguna ocasión han sido recibidos por Santiago Salas, y esto se recrudece porque los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) no están, y por lo tanto el inmueble permanece vacío.

En referencia, reportan que la ATP Leticia Cermeño Alarcón se encuentra con permiso desde hace mes y medio por operación en el hombro, mientras que Esperanza Ponce, también ATP, se jubiló hace más de quince días, ¿entonces quien atiende esta supervisión, si ni la cabeza está?

Trabajo político a cambio de permanecer en el cargo

Pero en el ámbito político pareciera que cambian las cosas, ahí se nota su empeño y el de su grupo de maestros, quienes le respaldan.

Puesto que es bien sabido que el mismo supervisor se acomoda políticamente y a su vez se siente protegido, buscar ganar simpatías mediante los llamados amarres políticos que genera.

Abraham Santiago Salas sirve como escalón político de los encumbrados, principalmente priistas, utiliza la política para estar en el cargo y dejar abandonadas sus labores.

Precisamente en un breve video grabado hace no más de un mes se le exhibe hablando por teléfono aludiendo a 170 afiliaciones que presuntamente serán enviadas a Carvallo, si, a Jorge Carvallo, el diputado federal por los Tuxtlas, quien se prepara para las elecciones del 2018.

Ahí queda registrado el momento en que Abraham Santiago Salas busca servir para ser considerado, abandona las quejas ciudadanas para sobrevivir en el ambiente político.

Rechazan a supervisor del Equipo Político.

Este es el encabezado que utilizó el portal de noticias estatal Sociedad 3.0, en donde se expresa la desbandada de nombramientos de maestros afines al equipo político como supervisores, y por supuesto aparece el nombre de Abraham Santiago Salas (a) “Rayito” o “Chaneque Vengador”, a quien le ganaron un round al intentar reprimir a sus compañeros, tras la afronta que se generó por otro supervisor: Santiago Morales Cortés, de quien se dijo cobró cuotas a los mismos padres de familia de su zona escolar.

