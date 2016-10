¡Felicidades Eisalda!

Redacción / San Andrés Tuxtla, Ver.—Hoy es un día muy especial para la Familia Enríquez Hernández, y para todos los colaboradores de esta casa editorial de su Diario Eyipantla Milenio; la señora Eisalda F. Hernández Pérez, celebra un año más de vida.

Así es, la madre de Cariño, Heddy y Roberto, arranca una hojita más al calendario, agradeciendo las bendiciones que familiares y amigos piden al Ser Supremo sean derramadas para que doña Eisalda permanezca por muchos, pero por muchos años más, disfrutando de sus seres queridos, sus hijos.

En su mirada pareciera expresar, “Hijos míos, comprendo que la vida les ofrece muchas cosas atractivas, que la vida tiene muchos deberes y pocas horas… pero ojalá encuentren un rato para mí, ojalá puedan creer que merezco algo más de su tiempo. Los necesito, los amo…”

Y al mismo tiempo les recordara; “Yo siempre velaré por mis hijos; no importa la edad que tengan, ni donde se encuentren… Mis hijos me hacen reír, me han hecho llorar, estresarme, han limpiado mis lágrimas, me han abrazado… Se han colgado de mis piernas… Me han visto caída, agotada y me han ayudado a hacerme fuerte nuevamente. ¡A veces me han vuelto loca! Pero mis hijos son un regalo de Dios y para siempre serán un gran Tesoro, aunque sus vidas no me pertenezcan”.

Doña Eisalda, siempre callada vigila muy de cerca a sus tesoros, sus hijos, quienes le hacen presentes sus manifestaciones de amor y cariño a través de estas líneas, recordando que las distancias ni el tiempo son barreras cuando el amor los mantiene unidos gracias a la tecnología.

Esta mañana, fue gratamente sorprendida con las tradicionales Mañanitas y otras melodías más a su elección, en su domicilio particular de Juárez 411, que le evocaron gratos recuerdos que arrancaron una lágrima por los tiempos idos.

Desde la ciudad y Puerto de Veracruz, Cariño y Heddy atentas con las llamadas a su señora Madre, mientras en casa el doctor Roberto celebra con doña Eisalda, un año más de vida, donde familiares y colaboradores hacen presentes sus muestras de cariño.

Dirección y personal, felicitan a la gerente general doña Eisalda F. Hernández Pérez, de este medio impreso próximo a cumplir su 76 Aniversario, el sábado 5 de noviembre del 2016, citando esta reflexión; “Una madre es capaz de todo sin recibir nada. De querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio. De invertir todo en un proyecto sin medir la rentabilidad que le aporte su inversión. Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos, cuando todos los demás, la han perdido… Así es una madre”.

¡Felicidades, muchas felicidades!