“Firmar para cambiar, juntos podemos”: Tavo Pérez

“Si queremos un municipio distinto al que tenemos hoy, no podemos hacerlo con los mismos, los que han destruido a San Andrés”, asegura el aspirante a candidato independiente.

Comunicado de Prensa / San Andrés Tuxtla, Ver.— Con la suma de firmas respaldando al aspirante a la candidatura independiente por la alcaldía de San Andrés Tuxtla, la gente de San Andrés hará historia, eligiendo por primera vez sin que un partido les imponga de candidato a un desconocido o a alguien que represente continuidad de un gobierno inoperante, así lo confirmaron al respaldar este proyecto ciudadano, habitantes de las colonias Emiliano Zapata y San Martín.

“En cada punto que visito hay un mismo sentir, el hartazgo y el enojo por promesas incumplidas por un gobierno que está por concluir y no volvió a voltear a verlos después de las elecciones, por eso hoy celebro esta histórica decisión de miles de ciudadanos que con sus firmas, como ustedes, ya respaldan esta aspiración donde no hay colores ni partidos, donde vamos juntos porque juntos podemos hacer el cambio”, afirmó Tavo Pérez durante su recorrido recolectando firmas para este proyecto.

El aspirante a la candidatura independiente a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, dialogó con ciudadanos que cada vez son más, pronunciados por respaldar esta propuesta.

“A diferencia de los partidos políticos, yo no soy la imposición de un grupo reducido de personas, a mi como a ustedes, los partidos políticos me dieron la espalda, por eso decidí buscar el respaldo de los que realmente tienen el poder, los ciudadanos, sin jefes políticos, sin colores y con una sola meta, rescatar a San Andrés Tuxtla, por eso hoy les agradezco a todos los que están firmando para que este proyecto sea posible y seguiré caminando gustoso de estrechar la cercanía que desde siempre hemos tenido con los sanandrescanos”, expresó Tavo Pérez.

En la colonia San Martín, refrendaron el apoyo con las firmas ciudadanas, y manifestaron su molestia por el rezago en que han tenido a este sector popular. Tavo recorrió junto con los vecinos del lugar, las principales calles, saludando a la gente que se ofreció a firmar para hacer posible el cambio que San Andrés necesita.