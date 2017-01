Fiscalía de Veracruz solicita el desafuero de Tarek Abdala

El fiscal Jorge Winckler acudió a la Cámara de Diputados para solicitar una declaración de procedencia contra el priista investigado por el desvío de recursos públicos del estado

Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO.

El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, acudió a la Cámara de Diputados para solicitar una declaración de procedencia contra el priista Tarek Abdala, diputado federal, quien es investigado por cinco delitos y el desvío de recursos públicos de Veracruz hasta por 23 mil 156 millones de pesos.

Con este acto, la Fiscalía General del Estado de Veracruz pone de conocimiento de la Cámara de Diputados federal hechos probablemente constitutivos de los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y desvío de recursos en contra del señor Tarek Abdala”, exclamó el Fiscal en entrevista.

Tras presentar la solicitud para el procedimiento conocido como desafuero, resaltó que Abdala Saad, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, tendrá que responder por los delitos que se le imputan y por los que alcanzaría al menos 15 años de prisión.

Adelantó que la mayoría de los recursos públicos desviados corresponden a las partidas de salud; sin embargo; precisó que las acusaciones no forman parte de la investigación por medicamentos apócrifos para niños con cáncer.

El ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz en la pasada administración gubernamental deberá responder ante la justicia respecto de cuatro carpetas de investigación que ya están integradas en su contra por actuar de manera omisa y dolosa en la administración y desvíos de fondos estatales y federales hasta por un monto de 23 mil 156 millones de pesos”, recalcó.

Espera se tomen las medidas necesarias para que el legislador no se fugue como lo hizo el ex gobernador, Javier Duarte. Precisó que no le gustaría que la Procuraduría General de la República atrajera el caso porque eso hizo con Duarte de Ochoa y no lo detuvo a su debido tiempo.

Adelantó que hay otros diputados federales que podrían ser responsables de la comisión de algún delito, por lo que prevé que en los próximos días solicite de igual forma el desafuero para cada uno de ellos. Aunque evitó dar sus nombres expuso que esta información es pública.

Cabe destacar que los diputados del PRI, Adolfo Mota, ex secretario de Educación de la entidad, y del PVE, Edgar Spinoso Carrera, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación local, también han sido señalados por irregularidades.

Winckler Ortiz pidió a los diputados desaforar de inmediato a Tarek Abdala.

Desde aquí hago un llamado a todos los diputados federales para que determinen de lado de quién están ¿de la ciudadanía o de sus partidos políticos?”, exclamó.