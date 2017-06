GABY 1ª, REINA de las Fiestas Titulares 137 en honor a Santiago Apóstol

Juan Carlos Absalón / Santiago Tuxtla, Ver.—Acompañada de su esposo Raúl, y sus hijos Oziel Karim y Mauricio, así como del síndico y funcionarios de su gabinete municipal, la alcaldesa Claudia Guadalupe Acompa Islas, acudió al hogar de la familia Giadans Malagón, a realizar la petición formal para que la señorita Gabriela Catalina Giadáns Malagón, sea la próxima Reina de las Fiestas Titulares, en su Edición 137, en honor a Santiago Apóstol.

Fue en un domicilio particular, ubicado en calle 5 de Mayo de la colonial Santiago Tuxtla, donde la Munícipe fue recibida por los padres de la futura soberana, los señores Raúl Giadáns Rábago y su distinguida esposa Gabriela Malagón Tronco, donde estaba todo preparado para la recepción de las distinguidas personalidades a los que se les brindó un banquete especial.

A su llegada la presidenta municipal constitucional, Acompa Islas, expresó:

“Creo que mejor Soberana no pudimos tener; nuevamente, yo creo que nuestra Feria Titular es de belleza y cultura; este año no queremos que sea la excepción, nuestra Feria Número 137, es muy importante para nosotros no solamente porque nos va a representar Gaby, sino también porque es nuestra última feria titular…

“Yo agradezco mucho a ustedes que nos hayan recibido, a ustedes y a las demás personas que durante siete años nos hicieron el honor de participar en este feria titular que para nosotros es muy importante; pusimos cada año, cada año todo el esfuerzo para que esta feria se convirtiera en la mejor de la región…

“Creo que hasta el día de hoy logramos el cometido; espero que hayamos dejado un poquito de huella y, bueno, hoy comenzamos todos los preparativos para la Feria Titular, y venimos a pedirles su autorización a ustedes, la Familia Giadans Malagón, para que Gaby sea una digna representante de esta Feria Titular Edición 137; nosotros nos vamos a sentir muy honrados y créanme que los vamos a hacer como cada año, a dar lo mejor de nuestra parte para que la feria salga lo mejor posible”.

El señor Raúl Giadáns Malagón, agradeció la distinción a nombre de su familia, con los honores de bienvenida para la alcaldesa Claudia Acompa, para su esposo Raúl, e hijos Oziel Karim y Mauricio, así como para los invitados, testigos de honor.

Gabriela, por su parte, agradeció a la Alcaldesa la distinción para representar la feria titular 137; “…también agradezco a mis amistades, tíos, primos, y en especial a mi hermano Raúl por todo el apoyo que me han brindado para lograr este sueño, que era para mí…

“Sé que es un gran compromiso que tengo que sacar adelante y poner en alto a Santiago Tuxtla, en esta feria que es la mejor del Estado”.

Al preguntarle a Gaby sus primeras impresiones de este próximo gran evento, comentó:

“Me siento muy agradecida con la alcaldesa Claudia Acompa, por tomarme en cuenta, por brindarme esa confianza para representar esta Feria Titular 137, y me siento muy honrada, muy agradecida por el apoyo de mis padres también…

“Y es un gran compromiso que voy a tener, y lo pienso sacar, lo pienso llevar a cabo en todo el Estado de Veracruz, claro que a nivel nacional también, y espero que los visitantes a la Feria se diviertan mucho también”.

Tal como lo comentó la Munícipe, nuevamente tenemos un año más a una hermosa y bella reina, nos da muchísimo gusto que sea Gaby; pudimos darnos cuenta que estaba muy a gusto, y sus padres la apoyan, su familia, su hermano, por lo que en agradecimiento dijo; “Agradezco a mis padres por todo el apoyo incondicional, a mi hermano, por darme esa confianza también, y que ellos confían en mí plenamente, y que voy a hacer todas las cosas posibles y que voy a sacar adelante esto.”

Y tal como lo expresara la alcaldesa Claudia Acompa, es una feria importante, no tan solo en el municipio Santiago Tuxtla, sino en toda la Región de Los Tuxtlas, y en el Estado de Veracruz, una feria de cultura y belleza, ahora en su Edición 137, por lo que desde el pasado sábado, con la petición de Gaby 1ª, prácticamente iniciaron los preparativos de esta feria que traerá importante cartelera que más adelante se dará a conocer en rueda de PRENSA.

Acompañaron en esta ceremonia protocolaria, el médico Héctor Luis Campos Ortiz, director de Cultura; el síndico Felipe de Jesús Estrada Heredia, Alfredo Bravo León, subdirector de Turismo, así como amigos y familiares de la familia Giadáns Malagón.

Desde esta mesa de Redacción, le deseamos el éxito que sin lugar a dudas tendrán en estas fiestas de gran renombre, y que en realidad esa representación no se haga tan sólo en nuestro municipio, sino como año con año se ha hecho, que sea una representación digna de nuestro Santiago Tuxtla, en la entidad veracruzana y más allá de sus fronteras.

Seguiremos informando.