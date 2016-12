Golpe a economía familiar; subirá precio de gas LP semanalmente en 2017

Cacareada reforma energética no ha tenido anclaje en el país

LUIS MANUEL TOTO PÓLITO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Con la próxima liberación de su precio a partir del 1 de enero de 2017, el costo del gas LP dejará de ser controlado y estará sujeto a la estacionalidad y a que se reconozcan costos de transportación y logística, lo que provocará variaciones semanales.

Entre amas de casa y jefes de familia se ha puesto de manifiesto el descontento por los incrementos de este combustible básico, ya que mientras el gobierno federal ha celebrado que en el 2016 se mantuvieron los precios presumiendo la cacareada reforma energética, en el 2017 se asestará un nuevo golpe a la economía de miles de familias.

“La ciudadanía se encuentra consternada, no solo por el gas, también por el precio de las gasolinas, el gobierno no se preocupa por la ciudadanía, nadamas chequemos cuanto aumentó el salario mínimo este año, y cuanto aumentará el aguinaldo de los diputados, entonces no se ve reflejado el trabajo de los diputados para sus votantes”: expresó una voz.

El anclaje que parecía estar bien sujeto a las arenas de un mar de problemas en México nuevamente ha sido retirado, y el barco de los aumentos de combustible continuará, la ciudadanía es cada vez más renuente a creer a un gobierno federal que ha perdido su vigor y credibilidad.

Otras personas más abundaron: “Ojalá se mantuviera al mismo precio, porque a cómo está la situación es difícil, y el gobierno no ha cumplido lo que ha prometido, si eso fuera el precio del gas se mantuviera como hasta ahora”

“Está muy cabrón, con la situación que hay en la actualidad uno cada vez va mas pa´abajo, nada más nos agarraron de tonto este año para que el próximo lo suban, el gobierno federal no ha cumplido, no sabemos en qué nos ha ayudado el PRI”, comentó otro ciudadano.

A partir del primero minuto del 2017 se liberaliza el precio del gas licuado de petróleo y se acaba el descuento de 10% que el gobierno federal fijó desde agosto de este año.