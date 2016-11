Habitantes de la Colonia Santa Elena agradecen a Raúl Sosa por su invaluable apoyo

En la consecución de escrituras individuales para los habitantes de la misma

COMUNICADO DE PRENSA

SANTIAGO TUXTLA VER.

Habitantes de la colonia Santa Elena, quienes recientemente firmaron sus escrituras individuales que los acreditan como propietarios de los lotes que habitan, agradecieron en un mensaje al ex Alcalde Raúl Sosa González, ya que aseguraron fue él quien inició los trámites para la regularización de sus propiedades, luego de casi 20 años en los que habían sido ignorados por las diversas autoridades competentes.

“Esta es una lucha de hace ya 18 años, donde diversas autoridades iban y venían y nadie tomaba en cuenta a nuestra colonia, el único que nos echó la mano en su momento fue el entonces Alcalde Raúl Sosa, a quien le estamos muy agradecidos porque antes que el entrara habíamos venido a ver a los Alcaldes que estuvieron y nos decían que simplemente no se podía regularizar nuestra situación hiciéramos lo que hiciéramos y siempre habíamos estado en las mismas, de igual manera afirmaron que no podían darnos obras si la colonia no estaba n orden, sin embargo el amigo Raúl nos ayudó no solo empezando el trámite para las escrituras, sino que también nos introdujo la luz e hizo otras obras en la colonia”, manifestó en entrevista el Presidente de la Colonia Santa Elena Ramiro Moranchel.

Son alrededor de 50 los beneficiados con la escrituración individual que obtuvo esta colonia, quienes agradecieron profundamente a Raúl Sosa ya que dijeron ninguna autoridad anterior a él los había apoyado.