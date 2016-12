JDO no se entrega a las autoridades: abogado

El litigante aseguró que la PGR carece de pruebas contra su cliente, y que las que se conocen son laxas.

Ciudad de México.-

Javier Duarte no se va a entregar a las autoridades: abogado defensor. Ciudad de México.- Javier Duarte no se va a entregar a las autoridades como lo hizo Guillermo Padrés, porque no existen las condiciones ni la autonomía de las autoridades para garantizarle un juicio justo, dijo Alejandro Jaimes, abogado del hasta ayer gobernador de Veracruz. Adicionalmente, el litigante aseguró que la PGR carece de pruebas contra su cliente, y que las que se conocen son laxas.

En entrevista, el defensor aseguró que ha habido “chapuzas” por parte de la PGR, porque por un lado ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por información que lleve a la captura de Duarte y, por otro, niega ante juzgados de amparo que exista una orden de aprehensión en su contra.

“No, desde luego que no (se va a entregar). No estamos viendo que la situación sea imparcial, que haya efectivamente la autonomía y la independencia suficiente como para llegar a eso. Hablamos en general, ya no sabemos de dónde viene la directriz, qué tan alta está la vara”, dijo el litigante.

Jaimes abundó en la idea de que la impartición de justicia en el país, lamentablemente es selectiva. El abogado de Duarte explicó que las autoridades federales, más que considerarlo un probable responsable, han convertido a su cliente en un “villano”.

Sin embargo, dijo, que cuando le reclaman a la Procuraduría General de la República mediante amparos presentar información de las acusaciones o los cateos, la dependencia federal niega los actos. “Eso es lo sorprendente, nos están negando el acto reclamado. Dicen que no existe orden de captura ni de investigación, cuando pública y notoriamente por todos los medios se ha demostrado que el propio señor procurador está ofreciendo una recompensa por la detención, localización, captura o aprehensión”.