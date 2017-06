Juegos de Béisbol festejando el Día del Padre

Encuentros para el día 18 de junio a las 11 de mañana y 3 de la tarde

LORENZO TOTO ZAPO /

SANTIAGO TUXTLA, VER. –

Buenos días aficionados al Béisbol, a continuación los resultados y el Roll de juegos de la Liga municipal de Santiago Tuxtla, a cargo de Juvenal Camino Castellanos.

Resultados:

Arroyo Largo ganó a Plataneros

Rincón de Zapatero derrota El Zapotal

Pixixiapan y El Tular quedan uno a uno

El Pretil venció a Camacho

Las Pitahayas quedaron uno y uno con las Pochotas

Roll de juegos:

Camacho Vs. Las Pochotas, Umpire: José Luis Vergara

Pixixiapan Vs. 5 de Mayo, Umpire: Ignacio Contreras

Platanar Vs. El Tular, Umpire: Cristóbal Montes

Las Pitahayas Vs. Arroyo Largo, Umpire: Feliciano Bernal

Rincón de Zapatero Vs. El Pretil, Umpire: Alfonso Isidoro

Un cordial saludo al manager de Los Cachorros de Pixixiapan, sr. Saúl Salazar, igualmente para toda la porra.

Felicidades por el próximo Día del Padre.