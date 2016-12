Julián Organista se reúne con la PRENSA de Los Tuxtlas

Distingue la presencia de sus invitados quienes conocen de su proyecto el que en próximos días dará a conocer

Juan Carlos Absalón / Catemaco, Ver .—En la víspera del fin de año 2016, en su domicilio particular, después de las 15 horas, el licenciado Julián Organista Barranca, recibió a los representantes de la PRENSA REGIONAL DE LOS TUXTLAS, impresos y electrónicos.

¿El motivo?…

Expresar, con motivo de fin de año, sus deseos de bienestar y prosperidad a todos y cada uno de los periodistas, columnistas, reporteros, locutores y directores de los distintos medios de comunicación, quienes fueron invitados personalmente por el reconocido empresario del medio artístico en el sureste del estado de Veracruz y también reconocido en el territorio nacional.

Amenizada con melodías musicales seleccionadas, exprofeso, para la especial ocasión fue servida exquisita comida que los asistentes disfrutaron acompañada de alegres y refrescantes bebidas,

Tras la merienda, el anfitrión dirigió unas palabras a los presentes en donde expresó, llevando como fondo musical el tema ‘Bule – Bule“, donde se dio rienda suelta al intercambio de palabras y a la picardía del lenguaje florido; era una tarde de celebración y alegría entre compañeros de los medios de comunicación.

“Vivimos fechas importantes, tiempos difíciles; fechas muy importantes para el reencuentro familiar, para el reencuentro con los seres queridos, para hacer un alto y reflexionar en el quehacer de nuestras vidas, hacer un balance y retomar el rumbo, aprender de nuestros errores para ser mejores y saber lo que queremos hacer, y yo voy a ser presidente de Catemaco…

“Hoy no venimos a hablar de política, les agradezco su presencia, a ustedes mis amigos quienes desde ya varios años comparten este proyecto de vida con un servidor y saben que no venimos trabajando desde hace un rato, ta son muchos años en que venimos ayudando a la gente de Catemaco, y lo saben porque comparten mis acciones, mis actividades y no me escondo, las hago pùblicas, porque no tengo nada que esconder…

“Agradezco a mi amigo Meme Absalón, por traernos un rato de diversión con la alegre mojiganga que lleva por barrios y colonias de Catemaco; Meme gracias por estar hoy aquí, demostrando que hay madurez y respeto, porque hoy no estamos en reunión política, estamos en reunión de amigos…

“Yo siempre he dicho que las amistades no se condicionan… Les agradezco infinitamente que estén aquí, a todos ustedes a quienes llamé por teléfono, a mi casa, su casa; les adelanto que en unos días más tendremos cambios en la estructura del Partido Verde, nuestro amigo Nacho asumirá la dirigencia municipal… Tenemos el apoyo de la dirigencia del Estado, de la dirigencia nacional; tendremos el apoyo de los diputados federal Javier Herrera y Jorge carvallo Delfín…

“De mi padrino político Fernando Kuri, quien es el presidente de la bancada política Juntos por Veracruz; quiero decirles que a nombre de todos ellos les mandan un fuerte abrazo, y que ustedes puedan pasarse un rato muy agradable con todos nosotros…

“No quiero hablarles de temas políticos ni de los proyectos que traemos, hoy quiero desearles muchas felicidades, vamos a hacer algunas rifas, el premio mayor es un dron, espero que se lo lleve quien realmente le haga falta”.

Reiteró su amistad a los presentes, recordando que siempre ha estado pendiente de ellos; “ustedes son la base fundamental de la información, sólo quiero decirles que no estoy buscando una candidatura, estoy buscando una presidencia”. Es todo cuanto puedo decirles”. Concluyó.

Acto seguido vino la rifa de regalos, entre los que se obsequiaron a algunos de los afortunados, tablet’sy memorias USB, bastones para Selfies, y un Dronne.