La Grilla de Chon Pueblo Por: Chon Pueblo

No sólo el palacio… todo Catemaco arde

LAS BUENAS intenciones ayudan a clasificar valores, priorizar y establecer límites, pero son flexibles para reencontrarse y volver comenzar parte de la cultura popular afirma que a los políticos se les conoce por lo que hacen, por lo que logran agenciarse ilícitamente pero JAMAS por lo que son, por ello no siempre hay sol en las paredes., BASTA de estar idiotizados por el supuesto mito ideológico de vale más malo conocido que bueno por conocer, EN el tema confianza “los sortilegios políticos” no funcionan cuando se es peregrino.

TOPOTILANDIA desde hace años dolece de un encuentro de paz social, para sus habitantes dejo ser búsqueda honrada y generosa la construcción de un clima de tranquilidad que permita y propicie el entendimiento, el dialogo y la convivencia ordenada entre pueblo y gobierno municipal para convertirse en la reiteración monstruosa de una fingida Paz sustentada en el equilibrio del miedo por tanta INSEGURIDAD producto de una delincuencia que actúa impunemente debido a la INAGOBERNABILIDAD MUNICIPAL existente aunado a ello el conflicto de intereses inherentes a esa situación intolerable que prácticamente mantiene secuestrada a la ciudadanía catemaqueña la que ante tal acoso y castigo social suele opinar solo cuando tiene la soga al cuello pero pasado un tiempo con un baile popular, despensas ,cierto billullo a sabiendas que es un disfrute pasajero pierden la memoria, para luego cargar con un pesado lastre por tres o 4 años de soberbia, arrogancia, corrupción e impunidad, LA CONTRAPARTIDA del subsidio municipal a la ingenua población como rigoroso cobro político ¿SON tiempos para topotilandia recobre la memoria? Ya basta que cualquier pelafustán metido a político asevere “Que pueblo jodido acabarlo de rechingar” o acaso son tan masoquistas para seguir manipulados revalidando en cada elección municipal un escenario de infección tan desigual y tan injusto.

SE PUEDE LLEGAR AL INSULTO,….PERO SIN TRACENDER EN EL AGRAVIO,….topotilandia tiene orígenes, raíces, acervo cultural, está llena de hechizo, magia y encanto natural, arraiga costumbres ancestrales, la distingue su linaje de cuna Olmeca, HOY ese paraíso turístico se ve sometido a la barbarie política donde el abuso del PODER Municipal a sido una constante, el saqueo de las arcas municipales apadrina a “nuevos ricos” mientras topotilandia se hunde en el peor de los abismos imperando la desigualdad social la marginación,. La pobreza extrema, la inseguridad, el desempleo, la escasa opción a los servicios de salud de calidad etc., que por algunos años no le han permitido vislumbrar esa justicia social ni por asomo, TOPOTILANDIA se ha convertido en botín de mafias y cofradías, lo sucedido al párroco JOSE LUIS SANCHEZ RUIZ delata la descomposición del sistema político estatal y ante la descomposición social la intención de quienes insisten en perpetuarse en el poder municipal renovando los instrumentos propios de la manipulación para seguir extendiendo la idea que con ellos avanzan hacia fingido progreso: , la destrucción de la casa del pueblo llevada a cabo por vándalos encabezados por Wilfredo Reyes, para la tan mayoría de los catemaqueños tiene nombre y apellidos, La voz-populi supone que todo estuvo “orquestado”: policías municipales que optaron por la ridícula huida DEJANDO SIN RESGUARDO el palacio municipal donde aproximadamente 30 vándalos con palos y machetes a pie y en motocicletas con lujo de violencia y forma agresiva destruyendo puertas de madera de oficinas y ya dentro volaron a punta de machete el candado del portón principal e ingresando el resto arteramente a la casa del mágico pueblo, para después vandálicamente dedicarse a destruir, saquear e incendiar todo lo que había en el interior de dichas oficinas en la planta baja y alta papelería valiosa del registro civil y demás ardía en el interior de la casa mayor de topotilandia, la ruin ofensa hería la dignidad azorados de los habitantes no daban crédito a lo que sucedía, RECLAMANDO la presencia de su presidente municipales, ediles, y demás, el justificado reclamó no tuvo eco y se bebieron sus lágrimas, diciendo “”ahora y como siempre cualquier naco hijo de vecino nos viene a pisotear nuestro suelo sin que autoridad alguna lo detenga” la impune estúpida acción de Wilfrido Reyes y secuaces de ser denunciada y castigada con todo el peso de la LEY no es nada grato escuchar aun presidente municipal decir “NO pasa nada lo material se repone la vida no”, Y LA ULTRAJADA DIGNIDAD de la gran mayoría silenciosa de catemaqueños acaso no cuenta, la gente se molesta cuando no ve una solución de lo que ocurre, cuando no hay respeto por lo más sagrado su orgullo y dignidad Y CLARO tres días después del incendio llegan los bomberos, el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, el procurador, el fiscal custodiados por la guardia civil, seguridad pública, el ejército, la marina, aun lado de ellos el alcalde Gonzales Azamar, a 14 días de abandonar el trono estatal nunca le dieron importancia a lo sucedido al párroco ni que ardía topotilandia menos se preocuparon por mandar detener a Wilfrido y sus rufianes quienes como llegaron se fueron: tranquilamente, ¿ante tales ofensas “circunstanciales” como persuadir a la opinión pública?