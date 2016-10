La militancia no es propiedad de nadie, asegura Jorge González Azamar.

Luego de la salida de Francisco Garrido Sánchez del AVE y su posible traslado a MORENA

Luis Manuel Toto Pólito / Catemaco, Ver.—“La militancia no es propiedad de nadie”, aseguró el alcalde del turístico municipio, licenciado Jorge González Azamar, luego del anuncio que hiciera, tras su salida del partido estatal Alternativa Veracruzana (AVE), el diputado plurinominal Francisco Garrido Sánchez, y su posible incursión al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La información emanada desde la capital veracruzana por el legislador, no ha sido tomada como un riesgo por militantes como González Azamar, quien aseguró respetar las decisiones de Garrido Sánchez.

Y es que aseveró que todo político desea tener mayor comodidad frente a sus proyectos políticos, y un mayor margen de maniobra.

Como edil emanado de las siglas que encabeza Alfredo Trees Jiménez, destacó que emigrar o no a otro partido es posible, siempre y cuando se den las negociaciones y pláticas apropiadas; primero con la dirigencia de AVE, y de no llegar a acuerdos, se hablaría de trasladarse a otro partido.

Se trata de una negociación que en su momento también podría realizar Jorge Alberto González para el bienestar del grupo político que encabeza, pero que no se ha concretado porque no existe una intención de su parte.

Subrayó que trabajar en alianzas partidistas, es un tema político que siempre ha dispuesto en búsqueda de mejores proyectos para Catemaco, dio ejemplos de haber formalizado recientemente un trabajo conjunto con Nueva Alianza y su diputado local electo.

Sin embargo, cambiar de siglas partidistas tampoco ha sido un impedimento en su andar, ya que perteneció al PRI, luego PT, y ahora al AVE, entes políticos que le han dado una bandera pero la meta ha sido suya, ya que el trabajo de su equipo es y será viable en pro del desarrollo de su ciudad.

Consideró que el AVE no se resquebraja ni está en vías de hacerlo, ya que mientras algunos miembros salen en busca de mejores propuestas políticas, otros tienen la intención de ingresar y es probable se les dé entrada, por lo tanto, los huecos se han de rellenar con gente que pretenda ingresar y tenga la intención de trabajar.

Jorge González Azamar reiteró que de darse la oportunidad de un cambio de partido, primero se estaría sujetando a lo que digan sus coequiperos, no sería una decisión unánime, pero sobre todo lo anterior afirmó no preocuparse, ya que los catemaqueños ocupan el virtuoso: “vamos por la persona, no por el partido”.