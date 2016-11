Listos para celebrar al Santo Patrono, San Andrés Apóstol: Roberto Virgen

Desfile del 20 de Noviembre, sin novedad. Saldo blanco: Secretario del H. Ayuntamiento

Preparados para recibir a propios y extraños durante las vacaciones de Semana Santa y a peregrinos por las fiestas de la Purísima Concepción y la Virgen de Guadalupe

El alcalde dará su 3er Informe, el próximo 14 de diciembre

Juan Carlos Absalón /San Andrés Tuxtla, Ver.—Luego de entregar premios a los clubes de atletismo participantes en la tradicional carrera de relevos del 20 de Noviembre, abordamos algunos temas con el Secretario del H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, licenciado Roberto Virgen Riveroll, tras su participación en el desfile cívico – deportivo donde participaron 36 escuelas de nivel primario, la asociación de charrros de esta ciudad, el club de chicos y chicas de la 3ª Edad, y escuelas de box, y en el diálogo con grupos de manifestantes frente a palacio municipal.

“Todo ha transcurrido en santa paz, de manera muy entusiasta, participativa; un desfile lleno de color, de entusiasmo; de festividad por parte de las escuelas de los niños, de todos los maestros, los padres de familia que participaron a lo largo de esta jornada…

“Y bueno, se desarrolló un desfile deportivo, muy bien, en buenos términos, duró por espacio de alrededor de una hora y media, casi 2 horas, desde el momento de la salida hasta el lugar donde concluye el último contingente, y el saldo fue saldo blanco, durante todo el recorrido…

“Posteriormente 2 grupos se manifestaron, somos muy respetuosos de sus actos para efectos de reclamos, por muchas situaciones; la gran mayoría son muy ajenas al Municipio, más sin embargo, hacemos lo que nos corresponde, estar siempre atentos a que tanto los grupos que se manifiestan como los que a través del diálogo, lo puedan hacer de manera segura para evitar desmanes”

Hace unos minutos se retiró otro grupo, que año con año se manifiesta y vino bloqueando algunas partes de las principales arterias de circulación de la ciudad quienes provocaron el descontento de automovilistas, llegaron frente al palacio se manifestaron, fueron escuchados y se toma nota, pero hasta ahí, nada que trascienda.

“En efecto, venimos, escuchamos su manifestación, es un derecho constitucional, el de la manifestación; bueno, somos respetuosos, por Ley, así siempre han sido las indicaciones del ingeniero Manuel Rosendo Pelayo, nuestro presidente municipal…

“Privilegiar el diálogo, privilegiar que las cosas transcurran en santas paz, en este caso la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial Núm. 15, a cargo de José Herminio Pólito Mérida, apoyó con vehículos con Protección Civil Municipal, con la indicación de que los manifestantes hicieran su recorrido sin menores incidentes…

“Con esto evitar también que la ciudadanía, tuviera, no un roce, ni alguna situación que pudiera generar disgusto, y no hubiera alguna inconformidad, que generalmente así pasa; afortunadamente San Andrés Tuxtla, vive en paz, la población de manera general es una población no conflictiva, buscamos la manera siempre de estar en santa paz, ya que nadie por mucha prisa que tenga le interesa buscando problemas en la vía pública”.

—“Tenemos un cierre de ejercicio en la administración municipal, concluimos el año 2016, lamentablemente con estas situaciones que son del conocimiento de todos y donde todo parece indicar que por parte del sistema gubernamental, al menos los empleados del estado podrían sufrir las consecuencias por el cierre de ejercicio un poco complicado, y aunque sabes cada quien tiene su opinión generalizada, consideramos que San Andrés Tuxtla, debió haber tomado las previsiones, al menos para este cierre sin que afecte al equipo de trabajo que colabora con ustedes, al menos en este gobierno municipal que preside el ingeniero Manuel Rosendo Pelayo”.

“Sí, en un principio el presidente fue muy claro, en San Andrés Tuxtla, en tiempo y forma se registraron los resguardos para que no tuviéramos ningún problema; se están viviendo los reclamos que hace el Ayuntamiento en cuanto a obra y bueno la demanda del Ayuntamiento, del presidente municipal es en cuanto a a que dependemos de los recursos federales, de un sistema federalizado que lleguen para que las obras se puedan terminar en tiempo y forma…

“Pero, realmente a San Andrés Tuxtla, se generó —en algunos casos—, en algún par de días pero eso no le llegó a afectar nada en cuanto a personal, no tiene ningún problema”.

—“Licenciado ¿hubo algún ajuste de personal? Pues es del conocimiento que tenemos manifestaciones de ideas, tenemos personas que andan buscando notoriedad política; al no contar con arbitraje electoral, andan muy alborotados y cualquiera utiliza algún rumor o algo para desestabilizar la paz social o salpicar al gobierno en turno”.

“Puedes verlo, San Andrés Tuxtla, como cualquier ciudad del Estado, o del país, en medio de la libertad, de la ideología política, como piensa toda la población, hay diferentes corrientes, hay diferentes grupos, hay de todo…

“Pero lo mejor de todo eso, es que hemos logrado vivir en armonía, podemos ser diferentes de pensamientos e ideología, podemos manifestar diferentes el cariño y el amor por esta tierra, como lo hace el señor presidente municipal y creo que eso es lo más importante…

“Nuestra mayor diferencia en San Andrés Tuxtla, nadie le quiere hacer daño a la tierra que uno tanto quiere”.

—¿Para cuándo sería el 3er Informe de Gobierno Municipal, que dará a conocer el ingeniero Manuel Rosendo Pelayo, sobre la gestión y realización de obras, además de acciones por San Andrés Tuxtla?

“El 14 de diciembre, es el informe y prácticamente nos quedamos con las festividades de diciembre, propiamente cerramos ya todas las actividades, solo se atenderán algunas cuestiones de la ciudadanía que nos visite…

“Atender las cuestiones del parque, la iluminación del palacio municipal, vivir nuestras fiestas de fin de año, todo lo tradicional”.

Te agradezco la oportunidad, y decirte que San Andrés Tuxtla está listo para el cierre de año; el próximo fin de semana inician las fiestas titulares de San Andrés Apóstol, y posteriormente vienen las fiestas de la Purísima Concepción y de la Virgen de Guadalupe…

“Estamos preparados para el desfile y el Paseo de la Mojiganga, de La Aurora, y también estamos listos para el Informe del Presidente Municipal; técnicamente estamos a unos 30 días de cerrar el año, aunque el año es hasta el 31 de diciembre, pero en términos administrativos, en la segunda quincena de diciembre inicia un período de vacaciones para la población…

“También hay que destacar que San Andrés Tuxtla está listo para recibir a propios y extraños que deseen pasar las festividades de diciembre en este lugar de San Andrés Tuxtla”.