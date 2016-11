LO QUE SE VE: HUGO TEPACH PEREZ

Canasteras siguen invadiendo aceras el buen fin dejo ganancias al comercio haremos una pausa en el apoyo a festejos conocidos político tiene el nombre de ramón medina.

No se puede caminar en las aceras que se encuentran en la terminal de autobuses que van al Salto de Eyipantla, ¿por qué? Por la sencilla razón que las canasteras han invadiendo las aceras de esa terminal tapando el paso con las ventas de hojitas de guisar elotes, yucas, camote, y otras legumbres que pueden ocasionar una caída al paso vehicular en la calle Manuel A. De la Cabada precisamente donde se localiza la terminal de autobuses.

Las aceras son angostas y con la presencia de las canasteras hacen más difícil la circulación de las personas que entran al mercado municipal, se requiere que ya no haya estorbos para que la ciudadanía camine con más seguridad y no les pase alguna caída, hay que vigilar esa zona.

El Lic. Sergio Constantino Carrión gerente general de la cámara de comercio y turismo de San Andrés Tuxtla, manifestó que el buen fin dejo ganancias al comercio local por que acataron las ordenes, vertidas en la cámara de comercio. Sergio Constantino Carrión abundo en sus declaraciones que el comercio en San Andrés Tuxtla obtuvo ganancias con los días del buen fin.

Los artículos rebajados fueron la presencia de compradores que ahorraron para llevarse lo más indispensable para el hogar. Se espera que para el próximo año estas ventas siguen igual o mejor porque se ha visto que la gente espera las ofertas para lanzarse de inmediato a las compras.

El regidor 8° del ayuntamiento local informó que se hará una pausa en apoyo a festejos de algún santo o festival de fin de año, nuestro sueldo ya no nos alcanza para pagar lo que hemos adquirido, hay personas que se presentan para pedir ayuda, pero esa ayuda las agarran para ir a las cantinas y uno hace el día del festejo, así no se vale. Fueron las palabras del licenciado José Fidel Hernández Chagala región 8° del ayuntamiento de San Andrés. Casi todo este año fué de apoyo y en realidad ya no se puede, estoy trabajando y cumplo con mis deberes, pero te repito, vienen personas de otros municipios a pedirnos ayuda, por el momento todos los regidores ya platicamos de esta situación, así lo manifestó el regidor José Fidel Hernández Chagala.

Un político muy conocido señalo que sería de gran utilidad el Arq. Ramón Medina Morales por su sencillez y responsabilidad en los quehaceres de pavimentación de calles, construcciones de puentes y saneamiento de re encarpetado de algunas calles de la ciudad. El político conoce de la persona del Arq. Medina, ya en un tiempo colaboren un trienio aquí en San Andrés y dejo buena impresión de su trabajo, por lo que dudaría que el próximo alcalde le diera la oportunidad de servir a su comuna como Director de obras. Claro que el Ing. Oseguera se las sabe de todos todas pero, con Ramón harían un dueto de buen trabajo, si no al tiempo.