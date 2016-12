LO QUE SE VE HUGO TEPACH PEREZ

LA RECAUDACIÓN ES BUENA, A PESAR DE SER DICIEMBRE RIGOBERTO GÓMEZ TORRES SU RESPONSABILIDAD EN EL DIF ESTÁ FUERTE GASPAR GÓMEZ JIMÉNEZ.

La contadora Erika Velazco Pelayo encargada del departamento de ingreso de la tesorería municipal manifestó que a pesar de ser diciembre la recaudación es buena, porque muchas personas guardan un poco para festejar la noche buena y el fin de año, ya en enero viene la época del pago del predial ahí las cosas cambian porque son cientos de propietarios de terrenos rústicos y urbanos que llegan a tesorería a liquidar sus adeudos como cada año lo hace. Erika Velazco Pelayo también señalo que habrá como siempre el descuento a quienes paguen de enero a febrero y es importante hacer estos trámites para evitar recargos.

En el DIF municipal el licenciado Roberto Gómez Torres encargado de los que hacer es de la salud, tiene una gran responsabilidad en su cargo, está pendiente que es lo que hace falta, en esta institución para que de inmediato se dé la orden y se cumpla el trámite que se les hace a quienes llegan al DIF. El abogado Rigoberto Gómez Torres su responsabilidad es grande porque a tiende a todas las comunidades del municipio y lleva una relación constante de las enfermedades que tengan. Estamos trabajando de acuerdo a lo dispuesto a que nos han otorgado, vamos bien.

Ya llegan los aguinaldos, muchos vivos llegan a la ciudad para buscar personas que se dirigen a los bancos y ahí tranzarlos con cheques falsos o cadenas que son chafas y lo entregan al cuenta habiente como prueba para que les cambie el cheque o al inversa les piden su carteras y se “pelan” dejándoles el cheque falso o la cadena de cobre bien pulida. Por eso es el comisario policiaco quien dio la alerta de estos estafadores que llegan a la ciudad y sacar para la navidad. Mucho ojo.

Vía telefónica se comunicó el señor Gaspar Gómez Jiménez para indicar que esta fuerte para llegar a la presidencia municipal de Hueyapan de Ocampo, dijo: me siento fuerte en la política, muchos me han dicho que si logro la candidata votaran por mí, quien a cambios de Hueyapan de Ocampo. Si deseo ser alcalde, estoy en la espera lo que me digan, o de lo contrario me esperare para la diputación federal, aunque ya por ahí dicen que ya hay dos que la quieren, pero vamos a esperar, pero en presidencia estoy puesto para entrarle, recalco Gaspar Gómez Jiménez.