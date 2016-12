LO QUE SE VE:

HUGO TEPACH PÉREZ

EL DR. JULIO MALPICA A LA JSX ELMER PRETELÍN A LA GENERACIÓN MARISOL MEDINA, CLARA LUZ RÍOS Y RAQUEL AGUIRRE, LISTAS EL DR. ELÍAS ERRASQUIN HA CUMPLIDO EN EL ÁREA MEDINA.

El día 2 de diciembre a las 13 horas el Dr. Julio Malpica Luna ocupe el puesto de la jurisdicción sanitaria No. 10 con base en San Andrés Tuxtla, desde hace tiempo lo habíamos señalado que sería el titular, pero mientras se hacían algunos detalles fue el día dos de este mes que le dieron la titularidad de esta jurisdicción. El traumatólogo manifiesto que trabajaba con ese deseo de atender a los municipios que forman la JSX, quiero señalar que el odontólogo Enrique Ponce Ixba hizo un trabajo de penetración combatiendo el dengue el Zika, el Chikuncuya y otras enfermedades provenientes del mosquito llamado zancudo, podré toda la atención para que la población esté segura de un trabajo de salud como se requiere.

Agradezco las recomendaciones que dieron a mi persona al llegar a este puesto que es la alianza generacional, también doy las gracias al senador Héctor Yúnes Landa a Divaj Díaz del castillo por apoyarme a este circuito político, así mismo las palabras de aliento del Dr. Juan Manuel Rayas Arvizu así como la orientación del Dr. Tito Enrique. Los jóvenes tenemos derechos a participar en política; los hechos deben hablar no las palabras porque las palabras se las lleva el viento. Alianza Generacional es una nueva forma de hacer política y como dicen muchos de mis amigos, que tu servidor puede ocupar un puesto como regidor. Finalmente Elmer Pretelín Subrayo: ha habido reacciones en el nuevo cargo que se le ha conferido, solo vengo a sumarme a un esfuerzo como me lo ha indicado el senador Yúnes Landa.

Clara Luz Ríos, Marisol Medina, Raquel Aguirre, y Yolanda Madrigal son las encargadas de festejar a la virgen de Guadalupe, así intervendrá el secretario del sindicato de los empleados sindicalizados para este festejo, ellas están listas para el recorrido que harán en las principales calles de la ciudad, después el convivo en la parte del comedor de la iglesia catedral donde se repartirán, aguas frescas, tamales de masa, chanchamitos, pan y atoles y champurrado: la güerita Aguirre manifestó, todos los años lo hacemos de todo corazón, darle gracias a la virgen del regalo que nos brinda en nuestros trabajos, gracias muchas gracias.

En visita al domicilio del Dr. Elías Errasquin en Santiago Tuxtla para saber de su salud, nos recibió alegre y jovial, dijo que la medicina le ha dado la consagración de aliviar a muchas personas de algunos males que les aquejan he cumplido en el área médica Yaqui me tiene con una salud buena por muchos años dios me ha dado todo y el agradezco sus bendiciones. El Dr. Elías Errasquin conto muchas anécdotas de su juventud, así como se inició la radio en Santiago Tuxtla (XEDQ) ahora XHDQ, la participación del Sr. Bulmaro Palma Montesino el Dr. Quijano y el Sr. Díaz, que hicieron una radio de 250 watts con las iniciales de ellos, Díaz por don Ignacio y Quijano por el Dr. le pusieron XEDQ, después paso a San Andrés Tuxtla, esta radio dijo el Dr. Errasquin se inaguro un 25 de julio del año 1956, ya en el 57 paso a San Andrés, por el alto número de anunciantes que eran de allá. Gracias don Elías con este acervo cultural.