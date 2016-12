LO QUE SEVE HUGO TEPACH PÉREZ

Hoy Tercer Informe de MRP

Voy por la municipal…

Rafael Fararoni sigue adelante

Bule firme en lo que quiere

El Ing. Manuel Rosendo Pelayo entregará a la ciudadanía tuxtleca su tercer informe de gobierno municipal ante los invitados especiales a esta ceremonia, para conocer los puntos importantes de su informe; será un documento que hará reflexionar a la ciudadanía de lo que ha hecho este 2016. Obras importantes en las comunidades y la cabecera, el dinero empleado fue para pavimentación de calle, introducción del drenaje y la electricidad, todo esto se escuchará en el tercer informe de su gobierno, la ciudadanía tuxtleca estará pendiente de lo que será el 2017 su último período municipal y dará sorpresas, como lo dijo: “San Andrés se está transformando, y cuando me retire dejaré un municipio diferente con obras y tiendas comerciales que hacían falta a la ciudad”. Hoy lo escucharemos con atención.

-o-o-o-o-o-

El Lic. Raúl Sosa Gonzales manifestó que sí va por la municipal: “la gran mayoría de los santiaguenses están en la espera que me den el visto bueno para entrar de lleno a la competencia. Tengo a mis lados competidores de gran calidad pero vamos a ganar, yo respeto con mucho deseo a mis competidores, pero he puesto mi seguridad que seré un candidato que apareceré en las boletas electorales, hay personas que no le entrarán en esta justa sino la que sigue que es la diputación federal; tienen su corazoncito y no se le puede negar su participación en la política de Santiago Tuxtla”. Raúl Sosa sigue teniendo gente a su favor, y espera el resultado final.

-o-o-o-o-o-

En San Andrés Tuxtla la política está encendida, muchos ya quieren tirar la toalla en el ring porque no se sienten capaz de competir, bien; Rafael Fararoni Mortera se le ha visto con ese ánimo de conquistar por segunda ocasión la corona municipal, ahora Fallo está rodeado de gente útil trabajadora y cumplidora, por lo que cuando se presenta en alguna comunidad lo reciben con aplausos y sonrisas porque han visto a Rafael una persona diferente, porque si lograra el triunfo estarían a su lado ciudadanos responsables que le ayudarán en el trabajo municipal; él quiere conquistar espacio, ser inteligente para que sea el candidato a la presidencia municipal de su municipio San Andrés Tuxtla.

-o-o-o-o-o-

Uno más quiere que Catemaco cambie radicalmente, es el Bule; conocido joven que quiere ingresar a las boletas electorales y si es reconocido por su trabajo puede ser un alcalde que dará cambios al turismo y será promotor de cosas buenas, claro; como lo dicen muchos Catemaqueños: “el Bule tiene a competidores fuertes y tiene que poner las ganas para triunfar”, dijeron sus seguidores: Bule tiene a dos damas que están con el deseo de triunfar, María Teresa Moreno de Villarreal, y Erika Coubert, así como la esposa del actual mandatario municipal Leonel Cadena Martínez, y el Ing. Heriberto Villarreal. Entonces el carismático Julián Organista Barranca tiene que sostener la puntería para lograr lo que quiere. Esperemos.