LXIV Legislatura da seguimiento a resultados de la Cuenta Pública 2015

La comisión de Vigilancia se reúne con el titular del ORFIS a fin de conocer los avances de las observaciones de presunto daño patrimonial

Comunicado DE LEGISVER

Xalapa, Ver.

Los miembros de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIV Legislatura del Estado, presidida por el diputado Juan Manuel de Unanue Abascal, sostuvieron una reunión de trabajo con el titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, en la que se dieron a conocer las observaciones detectadas en la Cuenta Pública 2015 y el seguimiento a los procesos que enfrentan los responsables de los entes fiscalizables con presunto daño patrimonial. En la reunión, celebrada en la sala de juntas de la biblioteca José María Mata del Palacio Legislativo, el titular del ORFIS expuso un informe sobre las actividades que integran la Cuenta Pública 2015 y – dijo- que conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado han iniciado el proceso de solventación contra los servidores o ex servidores públicos responsables. Ante la presencia de los diputados Rodrigo García Escalante, secretario y Bingen Rementería Molina, María del Rosario Guzmán Avilés, Marco Antonio Núñez López, José Manuel Sánchez Martínez, Eva Felicitas Cadena Sandoval, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, María del Rocío Pérez Pérez, Isaías Pliego Mancilla, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot y Fernando Kuri Kuri, vocales, el auditor Lorenzo Portilla expuso que acortar los tiempos en la fiscalización ayuda a una mejor transparencia y rendición de cuentas. Ante las preguntas de los diputados en relación a las observaciones señaladas a la administración estatal 2010-2016, el ORFIS explicó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es la dependencia con el mayor número de observaciones ya que presenta diversas inconsistencias que hacen presumir que los recursos no fueron manejados adecuadamente. Respecto al proceso de reintegro de un mil 324 millones de pesos, resultado del proceso de solventación de los servidores o ex servidores públicos señalados con presunto daño patrimonial, el funcionario aclaró que estos recursos son transferidos a la Sefiplan y está a su vez la direcciona a las instancias correspondientes. El diputado De Unanue Abascal solicitó un informe detallado de la situación real que guardan los entes con presunto daño patrimonial y convocó a una nueva reunión para el próximo 13 de diciembre a fin de detalles al respecto.