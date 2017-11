Manuel Rosendo Pelayo inaugura planta de tratamiento en Cebadilla Grande

El munícipe aseguró que gracias al Cabildo esta administración se caracterizó por no solicitar aportaciones niv El munícipe aseguró que gracias al Cabildo esta administración se caracterizó por no solicitar aportaciones nieconómicas ni de trabajo para obtener obras en sus comunidades.

A poco más de un mes de concluir su administración, el alcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, inauguró la planta de tratamiento de aguas negras en la comunidad de Cebadilla Grande, en donde se dijo satisfecho pues en su administración se benefició de forma importante y trascendente a los sanandresinos de la zona rural.

Acompañado por el diputado local Vicente Benítez González, el munícipe advirtió el avance tan significativo pues la comunidad ya cuenta con sistema de drenaje y planta de tratamiento.

“En unas semanas más concluiremos esta administración y me llevaré en la memoria las imágenes de su expresión porque ya no estarán expuestos a enfermedades ocasionadas por los charcos de aguas negras, lo que traducen en el aceleramiento del desarrollo de la infraestructura de Cebadilla”, dijo el alcalde.

Vicente Benítez, diputado local, reconoció el trabajo del alcalde sanandresino y dijo que es necesario trabajar de forma coordinada para continuar con el progreso de Veracruz.



“Ser testigo de la transformación de una comunidad siempre será motivo de orgullo para quienes contribuyen para ello. Hoy constato que el cabildo encabezado por Manuel Rosendo entrega esta obra en la que no se cobró un peso a los beneficiados, por ello continuaremos sumando esfuerzos para que este progreso no se detenga”,

El munícipe aseguró que gracias al Cabildo esta administración se caracterizó por no solicitar aportaciones ni económicas ni de trabajo para obtener obras en sus comunidades pues asegura las condiciones no lo permitirían.

“Nuestro compromiso siempre ha sido el beneficio para los sanandresinos, por ello desde que iniciamos esta administración el Cabildo acordó que no se le iba a requerir ningún tipo de apoyo a quienes fueran a ser beneficiados con las obras. Es obligación del gobierno municipal hacer un esquema de obras que cambie la vida de nuestros gobernados por ello es que nadie tuvo que aportar dinero o su trabajo”, concluyó el alcalde.