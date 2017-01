Mexicanos que enorgullecieron a México en el 2016

PDF:

Olga Medrano

Es la primera mexicana ganadora de la Medalla de Oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, llevada a cabo en Busteni, Rumania.

En esta olimpiada participaron 147 niñas de 39 países.

Tiene 17 años, es originaria de Zapopan, Jalisco. Estudiará matemáticas en MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Olga visitó la Residencia Oficial de Los Pinos.

“Fue un honor recibirte esta tarde, Olga. Eres un orgullo y una gran promesa para México. Mucho éxito”: EPN

Yair Israel Piña López

Investigador en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), a través del International Space Education Board.

Yair tiene 20 años, cursa el quinto semestre de Física, en el Instituto de Ciencias Nucleares

Realizó investigaciones sobre medición de la radiación en el espacio, publicadas en el Journal of Physics. Su título: “Desarrollo de materiales con propiedades termoluminiscentes para la medición de radiación en el espacio”.

En 2015, participó en el programa Orión de la NASA; además, lo invitaron a participar en el Project Pilot Manager de la Universidad de Samara, Rusia, para desarrollar un componente satelital y medir los iones en la ionósfera.

Considerado el investigador más joven de la NASA.

Alumnos destacados

El 27 de julio visitaron la Residencia Oficial de los Pinos los alumnos más destacados del país.

“Porque ustedes son hoy el presente en la atención que merecen, pero son la promesa del mañana, porque en ustedes recaerá la gran oportunidad y la gran tarea de recibir la estafeta para que México siga creciendo, para que México siga siendo una gran Nación y pueda construir horizontes para su sociedad, promisorios y de oportunidad, y de amplia realización”: EPN

Elisa Carrillo

Primera Bailarina de la Ópera de Berlín. A los 6 años inició sus estudios de danza clásica en una academia particular.

Ingresó a la Escuela Nacional de Danza clásica y Contemporánea del INBA a los 9 años.

Campeones Olímpicos

En Río 2016 diversos atletas mexicanos se ubicaron en la élite mundial del deporte; 16 mexicanos entre los mejores cinco, superando lo hecho en los últimos 20 años. Y 21 entre los ocho primeros lugares del mundo.

Medallistas:

María del Rosario Espinoza, Germán Sánchez ganó el segundo lugar en clavados, mientras que Ismael Hernández se colgó el bronce en pentatlón.

Misael Rodríguez, obtuvo la primera medalla de la Delegación Mexicana, con la medalla de bronce.

Lupita González, logró la medalla de plata en caminata.

Germán Sánchez, obtuvo medalla de plata en los clavados desde la plataforma de 10 metros.

Ismael Hernández, medalla de bronce en pentatlón.

María del Rosario Espinoza, ganó la presea de plata en taekwondo.

“México se siente verdaderamente muy orgulloso de cada uno de ustedes, mujeres y hombres que forman parte de esta delegación”: EPN

Campeones Paralímpicos

La delegación mexicana tuvo un notable desempeño en Río 2016; pusieron en alto el nombre de México.

Fueron 69 integrantes que participaron en nueve disciplinas, con enorme valor, gran coraje, gran entrega y con resultados muy meritorios.

Estos atletas obtuvieron 15 medallas: cuatro de oro, dos de plata y nueve de bronce.

El cuarenta por ciento de los integrantes de esta delegación quedaron entre los cinco primeros lugares en las competencias en las que participaron; y, prácticamente, 75 por ciento de los integrantes quedaron entre los ocho mejores lugares en todas las competencias.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un reconocimiento a la delegación mexicana y medallistas paralímpicos de Río 2016.

“Siéntanse orgullosos por este gran logro personal para ustedes, y este gran logro con el que obsequian a nuestro país al llevar su representación”: EPN

Zaid Badwan

Joven emprendedor, nacido en Zapopan, Jalisco (pero que su vida la ha hecho en la Ciudad de México), está cambiando la forma de ayudar al sector salud y de medicina por medio de nuevas tecnologías como es la impresión en 3D.

Ingeniero en Mecatrónica por la UNAM, realizó investigación científica sobre impresión 3D en la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos, así como un intercambio académico con enfoque en emprendimiento en el Instituto de Estudios Políticos de París, también conocido como SciencesPo, en Francia.

Fue uno de los cinco ganadores del premio SPIN 2016, el mayor evento de emprendimiento universitario iberoamericano, por la creación de un inmovilizador para fracturas

“Felicidades a Zaid Badwan, ganador del premio -#SPIN2016, por el trabajo realizado para crear el inmovilizador -#NovaCast con impresión 3D”: @EPN

Zaid ha obtenido logros destacables dentro del mundo del emprendimiento.

Ganadores de los Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura

Los galardonados fueron: Premio Nacional de Ciencias a David Kershenobich Stalnikowitz, y a Ana Cecilia Noguez Garrido, en el campo de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales; así como a Lourival Domingos Possani Postay, y a Luis Enrique Sucar Succar, en Tecnología, Innovación y Diseño.

Premio Nacional de Artes y Literatura a Aurelio de los Reyes García Rojas, en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; a Elsa María Cross y Anzaldúa, en Lingüística y Literatura; a Gabriela Ortiz Torres, en Bellas Artes; y a Manuela Cecilia Lino Bello, en Tradiciones Populares.

“Sus aportaciones tan diversas como la investigación sobre enfermedades hepáticas, el estudio de nanopartículas, las propiedades del veneno de alacrán y el desarrollo de la inteligencia artificial”, así como su labor “en las áreas de composición musical, creación literaria e investigación sobre la historia del cine y el arte popular”: EPN.