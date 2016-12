Muere electrocutado en Veracruz albañil tuxtleco

Al tocar los cables la corriente eléctrica de 220 voltios lo sacudieron durante varios segundos hasta que perdió la vida

AGENCIAS

VERACRUZ, VER.-

Un albañil murió electrocutado tras tocar accidentalmente los cables de alta tensión en la azotea de su casa, mientras hablaba por teléfono al filo de las 8 de la noche de este martes.

El hoy occiso de nombre José V. B. de aproximadamente 30 años de edad, subió a la azotea de su casa, para tener mayor recepción en su teléfono celular, sin embargo por la misma oscuridad, no se percató de la cercanía de los cables de alta tensión que salen del transformador hacia un poste de luz.

Eso provocó que tocara con su brazo dichos cables de alta tensión, que rebasan al edificio de departamentos ubicados en la esquina de 23 de Noviembre y Simón Bolívar, en el fraccionamiento Reforma.

Al tocar los cables la corriente eléctrica de 220 voltios lo sacudieron durante varios segundos hasta que perdió la vida.

José, tenía tres horas de haber llegado al puerto de Veracruz, procedente de San Andrés Tuxtla, para trabajar en una obra de construcción, sin embargo ya no lo pudo hacer.

Al lugar arribaron los socorristas de la Cruz Roja, quienes finalmente no pudieron hacer nada, ya que este había muerto.

El cuerpo fue levantado por personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, ordenado por el fiscal en turno.