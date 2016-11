muere-ex-secretario-particular-del-ex-alcalde-de-santiago-tuxtla

* Fue sobre la carretera federal Paso del Toro-Alvarado.

* El automóvil recibió el impacto sobre parabrisas del lado del conductor y allí resultó gravemente lesionado.

NOTIVER

ALVARADO, VER.

José Luis Ponce Gil, ex secretario particular de Raúl Sosa González, ex alcalde de Santiago Tuxtla, murió en un accidente automovilístico ocurrido este domingo sobre la carretera federal Paso del Toro-Alvarado, a la altura de La Piedra.

Cerca de las 07:00 horas del domingo, Ponce Gil conducía un automóvil de marca Volkswagen Jetta, color gris, placas YHH-49-38 de Veracruz, sobre la carretera Paso del Toro-Alvarado cuando se registró el brutal accidente.

Circulaba procedente del puerto de Veracruz rumbo a Santiago Tuxtla pero a la altura del kilómetro 22+400, poblado La Piedra del municipio de Alvarado, colisionó contra un camión tipo plataforma que transportaba jaulas de plástico con pollos en pie.

Se trataba de un camión International, color rojo, placas 014-EU-9 servicio público federal, con el cual colisionó brutalmente el Jetta justo a la altura de la llanta trasera derecha.

El automóvil recibió el impacto sobre parabrisas del lado del conductor y allí José Luis Ponce Gil resultó gravemente lesionado, rescatado aún con vida por bomberos Conurbados de Boca del Río y después trasladado rumbo al puerto de Veracruz.

Desafortunadamente en el trayecto hacia el puerto de Veracruz murió José Luís Ponce Gil, de 25 años, ex secretario particular de Raúl Sosa González, ex alcalde de Santiago Tuxtla.

Policías municipales y personal de Protección Civil de Alvarado acudieron para el aseguramiento de las unidades siniestradas, también patrulleros de la Policía Federal, posteriormente ambas unidades quedaron a disposición de la Fiscalía de Alvarado.

La identidad del conductor del camión International se desconoce pero allí permaneció en el lugar del accidente.