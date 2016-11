“No se puede combatir un delito con otro delito”: RSG

El ex alcalde de Santiago Tuxtla, asegura que tomar carreteras y casetas de cobro solo incrementa la ingobernabilidad que hay en el Estado.

Raúl Sosa en conferencia de PRENSA.

Redacción / Santiago Tuxtla, Ver.—Luego de los acontecimientos que se han dado en los últimos días, en los que diversos sectores de la población que se han visto afectados por la mala administración de los recursos por parte del Gobierno Estatal, como alcaldes y maestros, quienes han convocado a la toma de carreteras y en especial, de casetas de cobro, a modo de protesta debido a la situación en la que viven, el ex alcalde de Santiago Tuxtla, licenciado Raúl Sosa González, afirmó que dichos actos no son la solución a los problemas que atraviesa el Estado, ya que se genera un problema sobre otro y no es posible subsanar un delito con otro.

“Creo firmemente que, la solución no se encuentra en la toma de casetas o el bloqueo de carreteras, ya que estas acciones también pueden ser consideradas o derivar en más actos delincuenciales, cosa que solo demuestra la desorganización que tenemos y que arreciaría el caos por el cual pasa nuestro Estado—

“Lo verdaderamente necesario es que, se tomen acciones y se busquen mecanismos institucionales y financieros para sacar a Veracruz del bache en que nos dejó la administración estatal; el caso es ser parte de la solución y no del problema, hacer justicia por mano propia o ejercer presión de esa forma solo hace más caótica la situación que ya de por sí vivimos”, aseguró el ex presidente municipal.

Raúl Sosa, recientemente había fijado su postura respecto al bloqueo de carreteras asegurando que no es la solución a los problemas del Estado, a eso le agrega que la toma de casetas tampoco es una medida de presión viable para mejorar la situación en la que estamos.

De la misma manera, hizo un llamado al Gobierno interino de Veracruz, al frente de Flavino Ríos Alvarado, así como al Gobernador entrante Miguel Ángel Yunes, para que mediante el diálogo y la concertación se busquen vías seguras para aterrizar los recursos que los municipios y en general el pueblo veracruzano necesitan.