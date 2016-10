Nombra Congreso a Flavino Ríos Al-varado gobernador interino de Ve-racruz

Xalapa, Ver.—El Gobernador Interino, advirtió que privilegiará un ejercicio político basado en el diálogo constructivo y en la conciliación para dirimir conflictos y generar soluciones que favorezcan la paz, la tranquilidad, la certeza jurídica y el desarrollo democrático de Veracruz.

Comunicado CS / Xalapa, Ver.—La LXIII Legislatura de Veracruz, a través de la Diputación Permanente, nombró por mayoría de votos a Flavino Ríos Alvarado como gobernador interino, tras otorgar la licencia para separarse del cargo de Gobernador Constitucional del Estado a Javier Duarte de Ochoa del 12 de octubre y hasta la conclusión del mandato (30 de noviembre de este año).

Durante la sexta sesión ordinaria —que inició a las 22:45 horas de este 12 de octubre del año en curso— las diputadas y diputados aprobaron primero la solicitud de licencia para separarse del cargo de gobernador constitucional a Javier Duarte de Ochoa y posteriormente presentaron los posicionamientos y propuestas de los miembros de la Diputación Permanente.

La legisladora Marcela Aguilera Landeta propuso al doctor Flavino Ríos Alvarado, por considerar que es el servidor público con mayor conocimiento de las actividades que realiza el Gobierno del Estado al sostener las reuniones de gabinete y conocer las acciones que se realizan.

Esta propuesta fue respaldada por los diputados Leandro Rafael García Bringas, Heber Alan Carballo Salazar, Octavia Ortega Arteaga, Jaqueline García Hernández, Eduardo Sánchez Macías y Juan Manuel Velázquez Yunes. Tras el resultado el Congreso lo nombró como gobernador interino y éste rindió la protesta de ley ante los diputados.

El diputado Cuauhtémoc Pola Estrada y la legisladora Ana Cristina Ledezma López, propusieron al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Propuesta que fue desechada al solo ser respaldada por su homologo el legislador Alejandro Zairick Morante, y no alcanzaron la mayoría de votos.

Durante la sesión y ante la ausencia del secretario de la Mesa Directiva, diputado Juan Eduardo Robles Castellanos, los legisladores eligieron al diputado Eduardo Sánchez Macías para ocupar el cargo por esta única sesión.

Mensaje del gobernador interino

En su mensaje, el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado agradeció la confianza depositada de los diputados para nombrarlo en el cargo.

Advirtió que privilegiará un ejercicio político basado en el diálogo constructivo y en la conciliación para dirimir conflictos y generar soluciones que favorezcan la paz, la tranquilidad, la certeza jurídica y el desarrollo democrático de Veracruz.

Ofreció mantener comunicación con todas las fuerzas políticas de Veracruz, con los poderes legislativo y judicial, así como con todas las expresiones ciudadanas.

Coordinará un proceso de conclusión de la administración estatal —dijo— con orden, legalidad y transparencia y con un correcto funcionamiento de las instituciones y el bienestar de los veracruzanos.

—Posicionamientos—

El diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, al proponer al ex ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia expuso que ante la licencia de Duarte de Ochoa el gobierno de Veracruz necesita a un hombre excepcional y no alguien del mismo gobierno que ha estado en la crisis política y social. No hay en la entidad un antecedente sobre la grave crisis económica y social, “en Veracruz somos la nota roja nacional todos los días”.

A su consideración fue violado el proceso legislativo al aludir al Artículo 48, Fracción III, para que fuera únicamente la Diputación Permanente y no el Pleno con los 50 diputados los que eligieran al gobernador interino.

La diputada Ana Cristina Ledezma López al proponer también al ex ministro, indicó que la solicitud de licencia de Javier Duarte no resuelve la crisis económica y política que tiene la entidad. Esta licencia no da respuesta a los adeudos con pensionados y jubilados, con la Universidad Veracruzana, el desabasto de medicamentos y el pago puntual a salarios, abundó.

Manifestó que debe existir un no a la imposición y al autoritarismo, “con las facultades que tenemos como Congreso autónomo, elijamos a la persona adecuada para la transición, que transparente”.

Previo a la protesta de ley del gobernador interino, Flavino Ríos, y ante la ausencia de la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Ana Cristina Ledezma López, la Diputación Permanente eligió al legislador Juan Manuel Velázquez Yunes para ocupar el cargo por esta única sesión.