Nueva Alianza lanzará convocatoria para selección de candidato a gobernador

Nueva Alianza tiene claro el perfil de su candidato a Gobernador de Veracruz y lanzará en breve la convocatoria para selección de candidatos para los procesos 2018: Vicente Benítez

Los acuerdos nacionales marcan los lineamientos para el proceso federal, pero no definen las alianzas estatales.

Comunicado de PRENSA | Xalapa, Ver.— El diputado local por San Andrés Tuxtla, Vicente Benítez González, declaró ante los medios de comunicación que su partido Nueva Alianza tiene posibilidades de ir solos en las elecciones de 2018, donde estarían buscando 53 candidatos; para Gobernador, Senadores, Diputados Federales y Locales.

Con respecto a unirse Nueva Alianza con el PAN y el PRD, en el Frente, dijo que su presidente Luis Castro Obregón se ha reunido con ellos en diversas ocasiones, y ha recibido invitaciones a dialogar por parte del PRI y de MORENA como lo declaró en entrevista esta mañana “hay avances más aún no definiciones”, por lo que esperan la decisión a nivel nacional para comenzar las pláticas y definir cómo se va a replicar en Veracruz.

En el mismo sentido enfatizó que existen todas las posibilidades para que haya un acuerdo nacional y no un acuerdo estatal, pero también para que exista solo un acuerdo estatal, dejando en claro la posibilidad de que Nueva Alianza también podría ir solo en las próximas elecciones del 2018, como se hizo en las pasadas elecciones municipales.

“Se dudaba en las pasadas elecciones en poder tener gente suficiente y capaz para lanzar candidatos a las alcaldías, y el primer día del 2018 rendirán protesta 18 presidentes municipales emanados de Nueva Alianza, lo que ha significado la fuerza que representa nuestro partido ante la sociedad; podemos ser la diferencia entre gobernar y aspirar a hacerlo para tres bloques muy marcados como se vislumbran los escenarios de la próxima elección”.

Vicente Benítez González subrayó que en Nueva Alianza se encuentra gente preparada, talentosa y capaz de enfrentar el reto del 2018, “hoy debemos de ser muy cuidadosos al elegir el perfil de quien dará voz a nuestro partido, y no confundirnos con métodos estadísticos de selección que no reflejan la propuesta, el perfil ni la capacidad del actor político, solo se enfocan en el nivel de conocimiento, una decisión así podría hacer que nuestro candidato sea vencido en el debate y peor aún, de ganar no del rumbo adecuado a Veracruz, la verdadera intención es dar los mejores resultados a los veracruzanos, y en ello nos estaremos enfocando”.