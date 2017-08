Nuevo caso de discriminación y violencia en primaria

Los quejosos pidieron la intervención de las autoridades educativas para que resuelvan esta situación

Los padres de familia manifestaron que están muy indignados por el hecho de que los maestros no acepten a un niño para estudiar, cuando es su derecho, por lo que piden la intervención de la Secretaria de Educación los apoye porque según ellos los maestros discriminan a los niños.

Juan Carlos Nevárez Rojas

Santiago Tuxtla, Ver.-

En la escuela primaria, Licenciado Benito Juárez, del municipio de Santiago Tuxtla, se discrimina y agrede a los niños, —denunciaron padres de familia—, quienes aseguraron a algunos infantes se les negó el derecho fundamental de la educación en este plantel al negarles la inscripción a la vez que denunciaron golpes y malos tratos por parte de docentes.

Dicho plantel educativo con clave 30DPR3967K se encuentra sobre la calle Eneas Rivas Castellanos, justo a un costado del cementerio municipal y las quejas de los padres de familia se enfocaron en las profesoras Beatriz Adriana Rivera y Martha Patricia Avilés Morales, así como el Director del plantel Abelardo Puc, incluso el Supervisor de la Zona 150 Rolando Rocha, de quien dijeron no han recibido la atención debida.

“El problema que tuve es en la primaria Benito Juárez ya que yo tenía un niño estudiando ahí, él tiene problemas de aprendizaje y tuve un roce con su maestra del ciclo anterior, esa maestra ahora le tocó dar en primer año, entonces por ser a mí no me quiso aceptar a mi hija, la maestra se llama Martha Patricia Avilés Morales, yo no sé si pensó que íbamos a tener los mismos problemas que con el niño, el caso es que no es así e independientemente de todo ello tienen la obligación de aceptar a todos los pequeños…”

Hablé con el Director de la escuela que se llama Abelardo Puc Mo, me trajo a las vueltas y al final no se resolvió nada, nosotros dimos seguimiento al caso y ahora la profesora anda diciendo que no pudo inscribir a mi niña porque ya no tenía cupo, cuando en realidad no la quiso inscribir siendo que yo fui el séptimo en la fila para la inscripción que fue el pasado viernes 11 de agosto”, denunció el señor Hernán Eduardo Domínguez Sosa.

El quejoso aseguró que el día de las inscripciones acudió muy temprano a inscribir a su hija en dicho plantel educativo, sin embargo la profesora antes señalada le negó la misma sin darle un argumento concreto, de igual manera en su defensa, asegura el padre de familia, la Maestra Martha Patricia ha argumentado que ya no contaba con cupo para admitir a la niña, lo cual aseguró es completamente falso pues fue de los primeros en acudir al plantel, sin embargo dada la negativa tanto de docentes como del Director de la escuela, decidió sacar a su hijo de dicho plantel e inscribir a su pequeña en otra primaria.

Respecto a los señalamientos de agresiones en contra de los alumnos son otras madres de familia las que han indicado que a sus hijos los han agredido tanto física, verbal y psicológicamente, por lo que algunas han optado por llevarse a sus menores hijas a otras escuelas primarias.

“El detalle es que ha habido varios problemas y no se le han dado solución en mi caso yo le indiqué al director unos problemas que tenía con una maestra y el Director simplemente dijo que lo arregláramos nosotros metiendo oficios a la supervisión, la maestra es Beatriz Adriana Rivera, y al final de cuentas decidimos sacar a la niña de la escuela ya que no se nos hizo caso, hay maltrato psicológico en ese plantel, yo tengo a mi hija con psicólogo y maestro del lenguaje y por recomendación de ellos la tuve que inscribir a otra escuela, mi hija apenas tiene seis años”, manifestó la señora Guadalupe Plata.

“Estamos muy indignadas con eso de que los maestros no acepten a un niño para estudiar cuando es su derecho, pedimos intervención de la Secretaria de Educación a que nos apoyen porque aquí los maestros discriminan a los niños, yo igual hace unos años tuve un problema con la maestra Beatriz, golpeó a mi hija y me sugirió sacarla de la escuela, no la cambié ella sigue estudiando ahí, ahorita pasó a quinto grado pero desde que llegó la maestra Beatriz a la escuela han sido muchos problemas y nunca han hecho caso a lo que hemos expuesto, varios padres de familia han mandado oficios a la supervisión y nunca han hecho caso, los hemos dirigido al supervisor escolar Rolando Rocha, yo como madre de familia pediría el cambio de la maestra porque afecta a los niños, no solamente al mío sino a muchos que van a ingresar todavía a ese plantel y al Director porque ahí él no lleva el mando del plantel, lo llevan las maestras”, Manifestó la señora Concepción Sosa Domínguez.

Los quejosos pidieron la intervención de las autoridades educativas para que resuelvan esta situación, ya que aseguraron son muchos los niños afectados y aunque ya algunos han optado por trasladar a sus hijos a otras escuelas, la cercanía a sus hogares o la falta de solvencia económica obliga a otros a quedarse, por lo que solicitan la solución a esta problemática.