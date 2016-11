Obrero cae y está al borde de la muerte, en Poza Rica

NORESTE

TIHUATLAN, VER.

Un obrero que trabajaba en el segundo piso de una construcción sufrió una caída de más de tres metros de altura en la calle Berriozábal del Sector Cinto Totolapa, de acuerdo con los socorristas lesionado presentaba traumatismo en cráneo y una fractura de clavícula y por lo cual fue trasladado de emergencia al hospital regional su estado de salud es reportado grave.

Compañeros de trabajo del lesionado dijeron que ya le habían dicho que no se parara en las láminas por qué no lo soportarían, que debía de pararse sobre las vigas, pero este no hizo caso hasta que se desfondo el techo y terminó cayendo al vacío.

El lesionado se identificó como Miguel Ángel R. V. 45 años de edad, sus familiares pidieron que fuera trasladado al Hospital Regional de esta ciudad.

Los dueños de la casa se molestaron por la situación muy probablemente no cuenten con los permisos necesarios para construcción o remodelación de la vivienda, mientras tanto los socorristas indicaron que la otorragia (sangrado del oído) que presentaba era a causa del traumatismo en cráneo que presentaba por lo cual su estado de salud es reportado grave.