Octubre, mes complicado; se unen temporadas de Lluvias y Frentes Fríos

DCS SPC

XALAPA, VER.

Los integrantes del Comité de Meteorología del Estado de Veracruz explicaron que el mes de octubre es complicado por ser de transición y en el que se unen las temporadas de Lluvias, Ciclones Tropicales y de Frentes Fríos, por lo que reiteraron el llamado a las autoridades municipales y a las sociedad a extremar precauciones y estar muy atentos a los pronósticos.

En la tradicional conferencia de prensa de los viernes, señalaron que para la presente temporada se prevén 50 frentes fríos, al momento se contabilizan tres; precisamente, se espera que el Frente Frío número 3 afecte a la entidad durante este fin de semana, con aumento del potencial de lluvias y tormentas.

Por su parte, la masa de aire frío que se le asocia provocará un evento de norte con velocidades de 45 a 55 kilómetros por hora con rachas de 65 a 75 km/h, entre Laguna Verde y el puerto de Coatzacoalcos, entre la tarde del sábado y durante el domingo. No obstante, se mencionó que tanto las lluvias como el viento del norte podrían persistir por lo menos hasta mediados de la semana entrante.

Asimismo, se recomendó a la población extremar las precauciones ante la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes, inundaciones urbanas, crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida, deslaves, derrumbes y deslizamientos, reducción a la visibilidad, así como por viento del norte fuerte y oleaje elevado en las cercanías de la costa.

En relación con los sistemas meteorológicos existentes, se habló sobre el peligroso Huracán Matthew, que ocasionó muchas muertes tan sólo en Haití; actualmente, el meteoro afecta a Florida, dirigiéndose hacia la costa oriental de Estados Unidos.

De acuerdo con los pronósticos, además de la interacción que tendráMatthew con el Frente frío número 3, estará interactuando con la Tormenta Tropical Nicole, presentándose probablemente el efecto conocido como Fujiwhara, implicando que las trayectorias de ambos ciclones hagan un rizo.

Nicole se moverá en principio al sur y posteriormente hacia el norte, contario a Matthew que se desplazaría al norte y posterior al sur. Algunos modelos indican que en este movimiento Matthew se debilitaría, y podría dirigirse a la Península de Yucatán a mediados de la semana entrante.

Sobre el seguimiento del fenómeno de El Niño/La Niña, se mencionó que persisten condiciones neutrales. Esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico de la anomalía de la precipitación para los meses de octubre a diciembre.

Ahora se estima que la lluvia durante octubre podría estar por arriba de su promedio; noviembre dentro de la media en el norte y centro, y por arriba en el sur; mientras que diciembre sería más lluvioso en la zona norte y precipitaciones dentro de sus valores medios se estiman del centro al sur.

En un primer análisis del pronóstico para el invierno 2016-2017, se espera que no sea tan frío y se tengan lluvias ligeramente por abajo de lo normal; lo anterior, no implica que no se vayan a registrar temperaturas bajas, seguramente en algunos días se presentarán por abajo de los cero grados, especialmente en las regiones de Huayacocotla, Valle de Perote y faldas del Pico de Orizaba, donde se ubican 39 municipios que año con año registran las temperaturas mínimas más bajas.

Nuevamente se hace un llamado al público en general para que se mantenga al pendiente de las emisiones de los boletines y avisos meteorológicos que realizan la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Protección Civil, con la finalidad de que se puedan llevar a cabo acciones de prevención correspondiente ante condiciones atmosféricas severas y seguir las instrucciones de las autoridades municipales de PC.