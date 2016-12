Operativos de Seguridad para garantizar estancia de visitantes: Gobernación

Lorenzo Ortega, destaca participación del Comando Unificado en fiestas decembrinas en San Andrés Tuxtla

Juan Carlos Absalón / San Andrés Tuxtla, Ver.—En esta cabecera de distritos local y federal, tenemos las fiestas tradicionales como son las mojigangas, desfile de carros alegóricos, y peregrinaciones que arriban a la iglesia Catedral de San José y San Andrés.

Éstas traen consigo gran afluencia de visitantes de la Región de Los Tuxtlas como de otras entidades de la República Mexicana; con ello aumenta la responsabilidad de las autoridades municipales al mando del alcalde Manuel Rosendo Pelayo, en materia de seguridad para garantizar la estancia de quienes arriban a San Andrés Tuxtla, número que se incrementara con las vacaciones decembrinas.

Al respecto el director de Gobernación Municipal, profesor Lorenzo Mauricio Ortega Vergara, nos comenta:

“La actividad inició desde el 29 y 30 de noviembre, con las fiestas tradicionales del Santo Patrono San Andrés Apóstol y con ello se desencadena una serie de acontecimientos; tenemos la fiesta de la Purísima Concepción el 7 y 8; el 11 y 12 la Virgen de Guadalupe, y el 16 empezamos con Las Posadas…

“Dices bien, tenemos gran cantidad de visitantes; algunos atraídos por la seguridad que brinda el Municipio, lo típico de sus fiestas. Otros atraídos por su cultura, pero yo creo que lo más importante es que desde el primer paso que dimos el 30 de noviembre, tuvimos saldo blanco y creo que en su momento el centro de la ciudad congregó más de 15 mil personas en la hora pico del recorrido y te puedo decir que no hemos tenido ningún problema, vamos avanzando bien…

“Estamos preparándonos; precisamente tuve una reunión en esta oficina con el señor Secretario del H. Ayuntamiento, licenciado Roberto Virgen Riveroll, quien coordina todo este tipo de operativos, y también con el director de la Policía Municipal para ver lo de la seguridad, donde se está reforzando…

“Tenemos un plan estratégico para la seguridad que se brindará en estas fechas, y lo que es más importante, tenemos también la garantía de que serán unas fiestas que se realicen con toda seguridad…

“Aparte de ello, también tendremos la visita de todos aquellos que regresan a su terruño, aquellos que trabajan fuera, que viven fuera y que ya sabemos que vienen a las fiestas decembrinas después que salen de vacaciones…

“Entonces todo esto ya está considerado, tenemos la cooperación del director de la Policía Municipal quien con su operativo de seguridad, se suma a esta tarea, donde también tenemos a Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja que siempre nos ha apoyado, Tránsito, para todo lo relacionado con los desfiles tradicionales…

“Tú lo vives, lo has vivido muchos años; se están realizando en una dinámica muy diferente de lo que se vivía hace 7 años, o 5 quizás, un desfile en orden, ya no hay las borracheras, ya no hay los empujones…

“Hay un distancia entre los grupos y los carros alegóricos y las mojigangas con un tramo considerable; y también te das cuenta que el desfile se desarrolla con toda tranquilidad. No es necesario llevar vigilancia extrema y tenemos las patrullas en determinados puntos estratégicos…

“No hemos tenido hasta ahorita algún tropiezo que nos haya marcado algún antecedente que es lo que todos deseamos, no hay percances; es la encomienda que nos hace nuestro señor presidente municipal, el ingeniero Manuel Rosendo Pelayo, que se cuide toda clase de detalles en este tipo de eventos”.

—Tenemos próximo el arribo de visitantes por periodo vacacional. ¿Se tiene algún número considerado de visitantes?

“Sí, eso es un operativo de manera tradicional que se ha implementado a raíz de lo que se conoce como el Operativo Guadalupe – Reyes, el otro día platicando con uno de tus compañeros le decía el Operativo no es Guadalupe – Reyes, es San Andrés – Reyes… Porque a partir de las fiestas del Santo Patrono, nos vamos de fiesta en fiesta…

“Se ubican como siempre los módulos, en coordinación con aquellos que integran el Comando Unificado, los operativos de Seguridad Vial, de Bomberos, de Cruz Roja, de Protección Civil, de Tránsito, Policía Federal de Caminos, de Seguridad Pública, todos, y partimos de un banderazo y de manera estratégica se rotan módulos de todos ellos que conforman el Comando Unificado, tanto en la ESBIO que es un punto de entrada a San Andrés Tuxtla, y muy concurrido por ende…

“Tenemos otro en lo que es Sihuapan, ¿por qué? Porque ahí la gente, para fortuna nuestra nos sigue visitando en diciembre como si fuera época vacacional de verano, porque aquí no tenemos los fríos extremos…

“Aquí el clima es muy favorable, es más, hasta ternemos calor ahorita en diciembre, mira cómo estamos con el calor tan tremendo y entonces viene mucha gente que visita El Salto de Eyipantla, Las Costas, y ahí también se implementa el recorrido continúo de los mandos de seguridad…

“Entonces tenemos todo esto; en el centro de la ciudad se incrementa la vigilancia y las recomendaciones que siempre se han hecho a aquellas personas que van a retirar dinero al banco, sean cuidados, no caigan en esos famosos ganchos que les aplican que se les denominan ‘pacazos’ y bueno, alrededor del mercado municipal 5 de Febrero también se incrementa la vigilancia, porque nunca ha sido preciso y nos ha dado continuamente sorpresas la afluencia de turistas…

“San Andrés Tuxtla, creo que por la seguridad que garantiza y por la tranquilidad que se respira y que muchos los platicamos cuando estamos a las 11 o 12 de la noche sentados ahí en el parque y nos dicen ‘oyes ya pocos municipios tienen este tipo de tranquilidad, puedes caminar sin ningún sobresalto’, bueno también el centro de la ciudad está muy bien iluminado,

“Y esto que garantiza a la ciudadanía que viene de otros lugares, a los visitantes les da confianza, y hay muchas otras épocas del año que tenemos gente de fuera visitando San Andrés Tuxtla, entonces qué te podemos decir, podemos hablar de un número determinado y a lo mejor se incrementa para fortuna nuestra pues esto trae muchos beneficios”.

Recordamos la gran afluencia que tuvieron localidades de la ruta al Salto de Eyipantla, en diciembre del 2015, dejando gran derrama económica los visitantes que arribaron en autobuses especiales provenientes de los Estados Unidos y del norte de México.

“Así fue, era algo caótico. Nosotros tuvimos la fortuna de estar el día 23 y 24 de diciembre del 2015, en el Salto de Eyipantla y veíamos llegar los camiones de pasaje (…) y veíamos como llegaba la gente, se bajaban de los camiones y acarreaban las cajas que traían con regalos para sus seres queridos…

“Algo caótico, me acuerdo que decíamos ‘dicen que no hay movimientos, pero hay un movimiento tremendo’… El 20 de noviembre estuvimos con el señor secretario en el Salto de Eyipantla, fue un domingo a dar el banderazo y salida a la carrera y también le decía yo al secretario mire la cantidad de camiones que entran, considerando que está en compostura la carretera y tenían que meterse a unos callejones y así era una cantidad tremenda, y yo creo que vamos a tener para beneplácito nuestro un buen fin de año y esperemos que aunque sea con carencia, y lo que les interesa más a las familias es el afecto y no el dinero, y quienes vengan puedan encontrar un lugar seguro, y que puedan irse con ese sabor agradable de decir: Regresé a mi tierra y sigue siendo la tierra de antes, una tierra tranquila, la tierra donde la gran mayoría nos conocemos y nos podemos saludar con toda libertad”. Concluyó.