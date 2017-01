Peña Nieto evalúa cancelar visita a Washington

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está “evaluando” la posibilidad de cancelar su visita a Washington luego de la orden emitida por Donald Trump para comenzar la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

El análisis del viaje ocurre en medio de críticas en el país, donde varios actores se han pronunciado ante la que califican como una postura débil de Peña Nieto para enfrentar las políticas migratorias del presidente estadounidense.

Una fuente cercana al gobierno mexicano dijo a The Associated Press que “se está evaluando” la cancelación del viaje planeada para el próximo 31 de enero. El declarante, quien habló a condición de mantener el anonimato, declinó ahondar en el tema y no está claro cuando se anunciaría la decisión final.

Este miércoles el mandatario estadounidense firmó dos decretos que entre otras cosas consideran construir el muro en la frontera con México además de crear más centros para detener inmigrantes ilegales.