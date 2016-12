Por la Independiente, buena decisión de Tavo Pérez

Dennis Villarruel Zamudio | San Andrés Tuxtla, Ver.—Así es, dilecto lector, el que el ex diputado y último en el Congreso Local que representara a Los Tuxtlas y a toda la zona cañera y que presentara en días pasados su renuncia al PRI. en su sede del Comité Directivo Estatal en Xalapa, no es fortuito, no porque como legislador priísta del Estado y en entrevista con quien esto escribe luego de su 3er. y último Informe de Labores Legislativos y de Gestoría Social a favor de todos los habitantes de su entonces demarcación política – electoral y a pregunta expresa me respondió —“Estuve en un buen lugar (diputado local), pero en el peor momento (el de Duarte de Ochoa), ya que mis gestorías no tuvieron las respuestas que se necesitaban, extendí la cobija hasta donde más pude pero no fue posible cubrir todas las necesidades de mi distrito”.

Esta lamentable situación que frustró su buena y grande intención de Pérez Garay, de lograr mejoras para sus representados y anexando a esto, la ratificación de Felipe Amadeo Flores Espinoza en la presidencia del PRI estatal, pese a que es un viejo político con experiencia en estas lides, sin embargo, su indiferencia, su frialdad, su muy notoria arrogancia y por ende, su muy desgastada imagen política y social, propiciaron que Octavio Pérez Garay, que es un talentoso y valioso ente político tuxtleco con sobrada dignidad y en congruencia con sus convicciones e ideales de auténtico y genuino servidor público, renunciara a seguir militando en un PRI, que en el sexenio anterior perdió la brújula, el correcto sentido social y el piso y fomentó, toleró, alcahueteó en nuestro estado de Veracruz la impunidad y la exorbitante corrupción del Poder Ejecutivo y demás instancias y autoridades de la entidad.

Tavo Pérez concibe actualmente, en su ideología que lo que al pueblo ahora le importa es el candidato y sus propuestas de progreso y bienestar y no los partidos, porque hoy en día, el candidato es el que con su buena imagen, es el que hará ganar al partido o alternativa que él escoja para servir con humildad pero también con conocimiento de causa a sus paisanos y si alguien ama y defiende a su patria chica, San Andrés Tuxtla, entre los diversos aspirantes a gobernarlo es sin lugar a dudas Tavo Pérez.

Claro que sus gratuitos detractores lo quieren llamar “traidor del PRI”, pero no entienden que Tavo lo que no quiere ni hará es traicionar a San Andrés Tuxtla, su siempre pueblo querido.