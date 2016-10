Ratifica Tribunal Electoral asignación de diputaciones plurinominales

AGENCIAS

XALAPA, VER.

En sesión pública, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ratificaron la validez del cómputo de la circunscripción electoral plurinominal, la declaración de la validez de esta elección y la entrega de las constancias de asignación de diputaciones locales por el principio de Representación Proporcional.

De esta manera, se confirmaron los seis escaños por esta vía para los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), respectivamente; cinco para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dos para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno para el Verde Ecologista de México (PVEM).

Esteban de Jesús Acosta Lagunés, otrora candidato a diputado local por el principio de representación proporcional, postulado por Alternativa Veracruzana (AVE), controvirtió el acuerdo OPLEV/CG234/2016, emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), al haber realizado el procedimiento respectivo, tomando como base resultados que, según él, aún no son definitivos.

Sin embargo, los juristas concluyeron que no le asiste la razón, esto debido a que aunque no haya pronunciamiento en el recurso de reconsideración, que cuestiona la validez de la elección de Diputado de mayoría relativa, en el Distrito Electoral 26 de Cosoleacaque, ello no es obstáculo para la realizar la declaración de validez de elección de diputados por el principio de representación proporcional y más porque faltan ocho días naturales para la instalación de la nueva legislatura, del Congreso del Estado de Veracruz.

Añadieron que, “suponiendo sin conceder que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolviera en el sentido de anular la elección en esa demarcación, tampoco los actores podrían alcanzar su pretensión, relativa a que con los votos que pudiera obtener el partido, en la posible elección extraordinaria, alcanzaría el 3% de votación necesaria, que a su decir le permitiría acceder a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional”.

“Ha sido criterio sustentado por dicho Tribunal Federal, que atendiendo al principio de definitividad, en las etapas que conforman el proceso electoral, para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional no se debe tomar en consideración la votación obtenida en las elecciones extraordinarias, sino que se debe realizar únicamente con base en los resultados obtenidos en la jornada electoral respectiva”, recordaron.

Los magistrados estipularon en el resolutivo que tampoco es posible acceder a lo manifestado en las demandas, relativo a que debe aplicarse de manera análoga el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral, INE/CG804/2015, por el cual en la declaración de validez de la elección de diputados federales por el principio de representación proporcional, en el proceso electoral federal 2014-2015, se acordó reservar la confirmación de una curul, porque tal circunstancia se debió a que al partido que se le reservó confirmar dicha curul, se encontraba en los límites de la sobre representación; situación que en este caso no acontece, ya que ninguno de los partidos con derecho a asignación están en esos límites.

Además, debe tomarse en cuenta, que el partido impugnante, no alcanzó el umbral legal para tener derecho a la asignación de diputaciones por dicho principio.