Realiza OPLE asignación de regidurías en 209 municipios, partidos se quejan

En los municipios de Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, este procedimiento no se puede realizar todavía, pues los resultados fueron anulados

Referente al municipio de Los Reyes por unanimidad de votos, se ordenó remitir el documento junto con la copia certificada del Acta de Cómputo Municipal, al TEV, para que se pronuncie sobre el caso concreto y realice la asignación.

Versiones | Xalapa, Ver.— De manera supletoria, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, realizó la asignación de las regidurías en 209 de los 212 ayuntamientos del estado, ello en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y es que en los municipios de Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, este procedimiento no se puede realizar todavía, pues los resultados fueron anulados al acreditarse falta de cuidado de los paquetes electorales y el rebase de topes de gastos de campaña, respectivamente.

Por lo que en caso de que el máximo órgano jurisdiccional electoral del país deje firme la nulidad, se deberán organizar elecciones extraordinarias para elegir a las nuevas autoridades de esas demarcaciones.

Por cuanto hace a la asignación de la regiduría única en el municipio de Los Reyes, corresponderá al TEV decidir a quién corresponde el cargo edilicio, toda vez que resultó un empate entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), con 834 votos cada uno, y ambos tienen derecho a aspirar por el lugar en el cabildo.

En el acuerdo avalado por unanimidad de votos la tarde de este jueves, se ordenó remitir el documento junto con la copia certificada del Acta de Cómputo Municipal correspondiente al municipio de Los Reyes al Tribunal Electoral de Veracruz, para que se pronuncie sobre el caso concreto y realice la asignación.

Para la distribución de los cargos edilicios, el OPLE debió garantizar, por mandato de la Sala Superior del TEPJF, la paridad de género.

De allí que en la asignación de las regidurías se tomó como base el orden de la lista de candidatos registrados por los partidos políticos y/o candidaturas independientes, iniciando con la fórmula que ocupó el primer lugar de la lista y las subsecuentes hasta el número de regidurías que le correspondía a cada instituto.

Cuando al efectuar la asignación correspondiente se advirtió un menor número de mujeres, para alcanzar la integración paritaria del ayuntamiento, se modificó el orden de prelación en las listas propuestas por los partidos políticos o candidatos independientes que participaron de la distribución, prefiriendo a las fórmulas en mejor posición de la lista hasta alcanzar la paridad.

En ocho municipios se modificó el orden de prelación de las listas a favor de las mujeres, pues la postulación inicial fue de hombres, logrando la paridad en la integración del Ayuntamiento.

Se quejan partidos por asignación de regidurías a mujeres “violando” derechos de los hombres

Aunque dijeron respetar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que obligó la paridad de género en la asignación de regidurías de 212 ayuntamientos, varios representantes de partidos políticos ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, expusieron su inconformidad porque al hacer valer los derechos de las mujeres, se violaron los ganados por los hombres.

Y es que afirmaron que con este acuerdo, se le dio “un golpe duro” a los candidatos que encabezaban las listas registradas antes de la jornada del 5 de junio, porque ellos ganaron esos espacios haciendo campañas junto con los contendientes a alcaldes y síndicos.

En sus posturas, durante la discusión del asunto en la sesión extraordinaria de este jueves, reiteraron que están a favor de garantizar la participación de las mujeres en los procesos electorales, pero no votando un acuerdo fuera de tiempo, mismo que derivó de un fallo jurisdiccional.

Los representantes del PRI, Nueva Alianza (Panal), Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista de México (PVEM), añadieron que en vez de obligar a la participación de las mujeres en los ayuntamientos, se deben generar las condiciones para que ésta sea real y se consiga con el voto y no mediante sentencia judicial a destiempo y sin que buscaran el apoyo en las calles.

Daniel de Jesús Rivera Reglín, del PES, insistió que el acuerdo avalado surgió de acciones posteriores al proceso, por lo que aunque acatan la decisión del TEPJF, no la compartían. “No se comparte, no por la equidad, si no por el momento en el que se da”, abundó.

Adicionó que quienes ocupan una posición edilicia es por acuerdos políticos, pues se convierten en el soporte impulsor de un proyecto; de allí que a su juicio, el fallo no abona a la voluntad popular.

Por el PVEM, Sergio Martínez Ruiz, comentó que los legisladores tienen la tarea para poder plantear reglas claras y que no se vean afectados por una sentencia, y se garantice el derecho humano de votar y ser votado.

“La falta de certeza es por la falta de previsión de quienes teniendo la obligación legal fueron omisos que impidió darle a las y los ciudadanos la precisión de las reglas para la integración de las comunas, y no después del proceso electoral”, mencionó en su intervención.

Gonzalo de Jesús Rivera Avendaño, por el Panal pidió al OPLE prevenir y evitar circunstancias que pongan en duda su capacidad para organizar los comicios y hacer valer el voto ciudadano.

Ante la molestia de los representantes partidistas, el consejero presidente del OPLE, José Alejandro Bonilla Bonilla, recordó que la reasignación de las regidurías se dio con base en la sentencia del TEPJF, que exigió la paridad de género en los próximos cabildos municipales.

“Y llegamos al momento de llegar a la votación de este acuerdo, e insisto estamos en acatamiento de una sentencia de la Sala Superior, y como órgano administrativo sólo nos queda atender y aplicarla al 100 por ciento. Es importante que lo digamos así y que la ciudadanía lo sepa”, externó.