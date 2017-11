Rocían gasolina y prenden fuego a tres presuntos ladrones

Uno murió el lunes y el día de ayer Más se confirmó la muerte de los tres civiles quemados por la muchedumbre

Proceso | Oaxaca, Oax.—

“Aquí nosotros vamos a aplicar la ley”, gritó uno de los incitadores de un linchamiento perpetrado en la comunidad de San Mateo Macuilxóchitl, al tiempo que rociaban de gasolina a tres presuntos delincuentes hasta convertirlos en antorchas humanas: uno murió y dos se debaten entre la vida y la muerte.

En las primeras horas después de la trifulca el Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez confirmó que uno de los presuntos asaltantes falleció anoche y dos se encentraban muy graves, entre ellos, un menor de 16 años, quien en caso de sobrevivir tendrán que amputarle ambas piernas por las quemaduras de tercer grado que presenta.

Pero también hay dos detenidos que presuntamente participaron en la comisión de un delito y se salvaron de ser linchados.

“En este momento hay un homicidio y lesiones graves, y en la Fiscalía vamos a actuar. Desde el momento de los hechos iniciamos una carpeta de investigación y esta mañana ya hemos recibido varios testimonios y recabamos videos y fotografías del linchamiento y vamos a actuar”, advirtió el fiscal en entrevista telefónica.

Y agregó: “No vamos a dejar de perseguir esta situación, estos delitos, en virtud de que se trató de un hecho bajo el resguardo de la comunidad, y por otro lado estamos actuando contra el robo y las lesiones que sufrieron una persona adulta y una mujer, lo que generó estas circunstancias”.

Vasconcelos Méndez manifestó que, “al muchacho de 16 años, existe la posibilidad de que en caso de que logre vivir, tengan que amputarle las piernas por las quemaduras de alto grado. Hasta el momento vive, pero su estado es muy delicado, así lo reportan en el hospital de la niñez oaxaqueña”.

El lunes, alrededor de las 6:50 pm, el repique de las campanas y un aparato de sonido alertaron a la comunidad de Maculxóchitl de la presencia de unos presuntos ladrones que allanaron la vivienda de don Fausto, un lugareño de 68 años al que los asaltantes asestaron una herida con arma punzocortante y golpearon a Maribel, su familiar.

La noticia pronto se difundió y la comunidad se congregó y buscó a los presuntos delincuentes. En la acción lograron detener a Antonio L. M., Víctor Hugo S. y Javier L., quienes fueron llevados inicialmente al palacio municipal donde fueron golpeados.

Sin embargo, la turba incitó a lincharlos y la gente procedió a llevarlos al basurero de la población, donde rociaron de gasolina y prendieron fuego a los capturados.

Entre los gritos se oyó decir: “Compañeros, vamos a darle un escarmiento a estos pendejos, que se acaben”, “vamos a lincharlos, vamos a matarlos, muerto el perro se acabó la rabia, para qué queremos que vayan a la cárcel si mañana ya están libres”.

A unos metros de distancia, los policías estatales de la patrulla 1698 pedían refuerzos porque “ya los van a quemar, ya les rociaron de gasolina”, reportaban.

Alrededor de las 8:35 intervino la Policía Estatal, ya cuando los presuntos delincuentes estaban convertidos en teas humanas. Los uniformados tuvieron que cortar cartucho y rociar de gas lacrimógeno a la turba para rescatar a los presuntos asaltantes.

Uno de los quemados falleció en el Hospital Civil, otro se encuentra muy grave y el menor fue canalizado al hospital de la niñez.

El fiscal reconoció que se han presentado muchos casos de linchamiento, principalmente en la Mixteca, “y hemos accionado”, sin embargo, aceptó que estos casos tienen que ver con muchos factores, “el que a veces las instituciones de seguridad no están presentes, no hay respuesta de las instituciones en las proporciones que una población quisiera, y se nos exige que muchos delitos que no son graves se prive de la libertad a los infractores, entonces, hay combinación de elementos, como la falta de capacidad de las instituciones de la procuración y administración de justicia”.

Los presuntos inculpados fueron rociados con gasolina y les prendieron fuego en la explanada del palacio municipal, a tal grado que más del 80 por ciento de sus cuerpos resultaron calcinados.

La tarde de ayer se dio a conocer la noticia que los tres varones murieron, dos de los cuales en el hospital civil y el tercero en una clínica particular.