Rosendo Pelayo reconoce trabajo político y social de Lupe Mínquiz

Alcalde de San Andrés Tuxtla, anuncia que en breve el Ayuntamiento hará homenaje al líder campesino de Los Tuxtlas

San Andrés Tuxtla, Ver.—En Los Pinos Texalpan, el alcalde hizo un paréntesis para hacer un reconocimiento a la trayectoria de trabajo político y social del Regidor José Guadalupe Mínquiz Jara. (Foto | Ponce Cadena)

Octavio Ponce Cadena / San Andrés Tuxtla, Ver.—Durante la Supervisión de Obras que realizara por diferentes comunidades de este municipio, cabecera de los distritos local y federal San Andrés Tuxtla, en reunión sostenida con autoridades ejidales de la localidad de Los Pinos Texalpan, en la calle Vicente Guerrero, donde se pavimenta esa arteria principal, en la cual se emplea mano de obra local, y ante los medios de comunicación, contando con la presencia del Regidor 1º, profesor Juan Carlos Perrotin Cadena, del secretario del H. Ayuntamiento Municipal, licenciado Roberto Virgen Riveroll, el agente municipal de Los Pinos, y habitantes de esa localidad, el alcalde Manuel Rosendo Pelayo, comentó, entre otros planes más de trabajo a realizar en esa comunidad durante el tiempo que le resta como presiente municipal, lo siguiente:

“Aquí ante todos ustedes, quiero hacer patente que pronto realizaremos un merecido homenaje, un merecido reconocimiento para el gran Lupe Minquiz, pues es alguien que ha dejado una huella transcendental en la Historia de Los Tuxtlas…

“Por ello propondremos que una calle o comunidad lleve el nombre de Lupe Minquiz, pues si hoy tengo la oportunidad de servir a los sanandrescanos como presidente municipal, es gracias a la labor y ejemplo de lucha social y campesina de Lupe Minquiz, quien siendo yo muy chamaco, me dio la oportunidad de colaborar con él en el Comité Regional Campesino, empezando de ‘IBM’ y Ejecutivo B (por lo de ve por esto, ve para allá, etcétera), hasta estar aquí siguiendo su ejemplo y labor, por lo cual estoy muy agradecido a la vida y a los sanandrescanos de poder colaborar con él cómo Regidor y así poder seguir sirviendo a todos los sanandrescanos compartiendo la gran experiencia y labor histórica y transcendental de gran Lupe Minquiz”. Concluyó.