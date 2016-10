“San Andrés Tuxtla, el que más invierte para erradicar la pobreza”: Manuel Rosendo Pelayo

Por primera vez en la historia, los ciudadanos no pagan ningún centavo, por los trabajos realizados, ni ponen la famosa mano de obra

COMUNICADO DE PRENSA

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

“Somos uno de los municipios, estadísticamente hablando, de los mejor evaluados por la Federación, esto significa que estamos invirtiendo los recursos ramo 033 del Fondo de Infraestructura Social Municipal, en obras que van encaminadas a combatir y erradicar la pobreza”, señaló el alcalde Manuel Rosendo Pelayo, en la entrega de ampliación de red eléctrica en Huidero.

Señaló que por primera vez en la historia, los ciudadanos no pagan ningún centavo, por los trabajos realizados, ni ponen la famosa mano de obra y esto dijo se debe “al gran respaldo de su cabildo”, que a pesar de las diferencias ideológicas y de partido, siempre logran grandes acuerdos en beneficio los sanandrescanos.

El agente municipal Martín Contreras Paxtían en nombre de sus comunidad, dio las gracias al Ingeniero Manuel Rosendo Pelayo, porque ahora las familias asentadas en la colonia la Cañada, contaran con el servicio de energía eléctrica, que por más 20 años, lucharon para que llegara este beneficio que les viene a cambiar la vida los vecinos.

Finalmente el alcalde Manuel Rosendo Pelayo, invitó a los vecinos a cuidar sus obras: “no por el hecho de no aportar ningún recurso, hagan caso omiso y no valoren los esfuerzos de sus autoridades”. Señaló que son un cabildo comprometido para combatir el rezago existente en materia de servicios básicos, porque es imperdonable que en pleno siglo XXI, existan colonias que no cuenten con luz, drenaje ni agua potable.

En el evento se encontraba presente la Síndica Única Alicia Zapata, regidora Miriam Solana, el Secretario del Ayuntamiento Roberto Virgen Riveroll y el regidor Juan Carlos Perrotin.