Santiago Avendaño da banderazo de inicio a la construcción de Universidad Tecnológica

La Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz (UTSV) – Campus Ángel R. Cabada, será una realidad

Contará con 7 carreras: Administración, Contaduría, Mantenimiento Industrial, Mecánica Automotriz, Mecatrónica, Química Industrial y Tecnologías de la Información

Juan Carlos Absalón / Tula, Mpio. de Ángel R. Cabada, Ver.—El alcalde Santiago Avendaño Barrios, acompañado de ediles, catedráticos, alumnos y padres de familia, dio el banderazo para el inicio de la construcción de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz (UTSV) – Campus Ángel R. Cabada, en Tula, junto a la Carretera Costera del Golfo Veracruz – Coatzacoalcos.

Con el apoyo de las autoridades ejidales de la comunidad Tula, quienes tuvieron a bien donar 5 hectáreas de terreno para la edificación de la universidad, que constará de tres aulas, servicios sanitarios y la dirección; se contempla se impartan 7 carreras que serían Administración, área de Recursos Humanos; Contaduría; Mantenimiento Industrial; Mecánica Automotriz; Mecatrónica; Química Industrial, con enfoque agropecuario para la zona, y Tecnologías de la Información, para Comunicación.

La Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, será una realidad en Ángel R. Cabada, gracias a Santiago Avendaño Barrios. Actualmente cuenta ya con 45 alumnos; está ubicada en Nanchital, con Campus en Agua Dulce, Hidalgotitlán, y ahora la que se construirá en este municipio cañero.

Avendaño Barrios, exhortó a los ahí presentes, la suma de voluntades para limpiar el área, un terreno que era para siembra de caña, y al ingeniero Miguel Ángel Cebrián Barrieri, quien será el responsable de la obra para que inicie este miércoles 14 de junio (hoy), para que la misma sea entregada antes que concluya la presente administración.

“La obra la iniciamos este miércoles 14 de junio, y terminamos, si Dios lo permite, el día 1º de octubre (domingo), según informó el ingeniero Cebrián Barrieri; la obra contempla 3 aulas, servicios sanitarios y por supuesto, la dirección… Les decía yo hace rato, públicamente, si en el reajuste económico que vamos a tener, llegase a sobrar para tener otra aula la vamos a hacer…

“El programa de estudios contempla la carrera de mecatrónica, administración, área de recursos humanos, contaduría, mantenimiento industrial, química industrial con enfoque agropecuario para la zona; tecnologías de la información para comunicación y mecánica automotriz; son siete carreras las que se están manejando…

“Quiero agradecerle nuevamente al Comisariado Ejidal de Tula, a los ejidatarios, que tuvieron para el fortalecimiento y el crecimiento de la Educación del municipio de Ángel R. Cabada…

“Que Ángel R. Cabada, se siga distinguiendo en la innovación, porque ese es el compromiso, ese fue nuestro compromiso y eso lo hemos traído desde el 2008 – 2010, ahora 2014 – 2017, le hemos apostado muy bien a la Educación…

“Hemos llevado beneficios, hemos llevado apoyos, pero sin duda, también lo hemos hecho con recursos propios del Ayuntamiento; esta inauguración que hoy estamos viviendo, la tenemos que terminar…

“Es el compromiso y empiezo ahora, con tantos rumores… Ya, algunos comentarios que surgen por ahí de que ya no vamos a hacer ninguna obra, ya vamos a dejar todo de lado; debo aclararles y decirles públicamente que la responsabilidad y el compromiso de un servidor con los compañeros ediles, termina el 31 de diciembre a las 11:59, ahí termina el compromiso, y no tengo porque irme, no tenemos por qué cerrar las puertas del Ayuntamiento…

“Tenemos que seguir con el trabajo, con el compromiso, pero sobretodo atendiendo a la ciudadanía como se lo merece, como lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo; llegará el tiempo en que cada uno de ustedes va a analizar y va a valorar si las administraciones que han pasado, las que vienen, y esta donde estoy, y las venideras, darán el impulso nuevamente a la Educación…

“Eso ahí queda de compromiso; pero que esto también les quede alumnos, padres de familia, maestros que les quede muy presente que aquí le hemos invertido a la Educación, le hemos invertido muy bien, porque queremos tener un Cabada con mejor Educación, a eso le hemos apostado y me da mucho gusto y quiero decirles que tenemos que seguirle apostando a la Educación…

“Eso será el futuro de Ángel R. Cabada; no doblaremos las manos, y le pido a cada uno de ustedes que no importa que llegue alcalde del Gobierno, ustedes sigan y hagan el mayor esfuerzo y no importa las veces que tengan que ir a solicitar al Ayuntamiento o a la nueva administración lo hagan porque también es parte de un compromiso y responsabilidad de un Ayuntamiento…

“De verdad muchas gracias, muchas felicidades a cada uno de ustedes, porque hoy es el inicio de esta Universidad que va a ser el reflejo en nuestro beneficio de Ángel R. Cabada, muchas felicidades”.

Acto seguido, un alumno, dijo:

“En lo personal, se le agradece al alcalde Santiago Avendaño, le doy las gracias a nombre de todos porque realmente queremos, en un futuro, crecer como universidad, como escuela”.

No hubo colocación de la primera piedra, fue el banderazo de inicio de obra, donde ediles, funcionarios del gabinete municipal, autoridades ejidales, ejidatarios, catedráticos, alumnos y padres de familia acompañaron al alcalde Santiago Avendaño Barrios “El Gallo”, a dar el banderazo de inicio de obra de lo que será la universidad tecnológica.

Al término del acto protocolario, el alcalde no precisó cuantas obras faltan por concluir, cuando fue cuestionado al respecto, pero sí señaló; “…no te puedo dar un número exacto, pero sí te puedo decir que tenemos que seguir caminando porque el compromiso y la responsabilidad que tenemos, la tenemos hasta el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche…

“Obras tenemos muchas, por hacer hay varias, por terminar, tenemos varias; yo creo que cada uno de ustedes van a ser testigos de cada una de las inauguraciones o banderazos que demos de obras que sin duda se va a reflejar, aunque muchos dicen que no hemos hecho nada…

“Le vamos a comprobar y le vamos a decir que aquí estamos y ojalá, cuando tengan la responsabilidad y el compromiso no cumplan cabalmente y que le cumplan a los cabadenses como se debe de hacer y como se debe de entregar un gobierno, de cuerpo y alma, al cien por ciento cuando queremos a nuestro pueblo”.

¿Esta obra es la más importante de su gobierno?, le preguntaron.

“Todas las obras que hemos llevado a los diferentes planteles educativos son importantes; quiero decir que, por ejemplo, en el 2008 – 2010, me tocó aterrizar la clave del telebachillerato”.

Concluyó el Munícipe, para continuar sus actividades en atención a la ciudadanía.

Seguiremos informando.