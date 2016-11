Se estrena Elmir Pretelín con Alianza Generacional

EMMANUEL CHAGALA

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Elmir Pretelín tomó protesta como Presidente del Comité Municipal de Alianza Generacional.

“Por indicaciones del Senador Héctor Yunes Landa he tomado posesión, y es un reto que se me haya tenido la confianza para este proyecto. Al doctor Juan Manuel Rayas Arvizu le agradezco mucho porque me ha enseñado muchas cosas así como al licenciado Jorge Carvallo Delfín, que es un político de alto nivel; a todos ellos les he aprendido mucho al igual que a Divaj Díaz del Castillo, quienes me han dado una recomendación o un consejo, el propio Tito Enríquez”.

Elmir Pretelín indicó que a más de uno le ha generado reacción el nuevo cargo que se le ha conferido, pero que en sí es un reto que se comparte con todos, pues “solo vengo a sumarme a un esfuerzo que todos ellos vienen haciendo con el apoyo del Senador y ahora hemos tomado otra decisión de empezar a avanzar con el fin de apoyar a la gente”.

En cuanto a quienes han pronunciado que el nombramiento de Elmir, se debe a que busca una regiduría, él mismo dijo que el trabajo marca a las personas y que para todo hay momentos. El tema del doctor Juan Manuel Rayas Arvizu es uno, y el tema de Alanza Generacional es otro, pero que desde luego se debe a un grupo de trabajo, el que lidera Juan Manuel Rayas.

“Tenemos que hacer que la gente vea que los jóvenes valemos mucho y podremos hacer grandes cosas. No es necesario tener la edad adecuada, porque todos podemos llegar y esperamos que muchos jóvenes puedan llegar a esta organización para un gran proyecto, tanto para el 2017 como para el 2018”.

Indicó además que mucha gente lo ha señalado de mucho, expresando que no hay ningún argumento legal que le señale en algo anómalo. La actividad que realiza, dijo que ha sido conforme a la ley, acompañando al cien por ciento al doctor Juan Manuel Rayas Arvizu, pero lo que si hace falta es hacer política nueva, política con personas que son valoradas y dejar atrás a los malos políticos.

“Los hechos deben hablar, no las palabras; las palabras se las lleva el viento”.

Alianza Generacional es una nueva forma de dar institucionalidad a un movimiento que desde hace más de 13 años inició actividades y que con el paso del tiempo ha dado espacio para la participación de miembros de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y militantes de otras fracciones partidistas.