Se manifiestan padres en secundaria de Catemaco

Los inconformes piden pago para maestros, puestos que por adeudos los profesores también se niegan a seguir laborando

Luis Manuel Toto Pólito | Catemaco, Ver. — Este lunes desde las siete de la mañana, padres de familia de la escuela secundaria General Carlos Fuentes Macías de Catemaco, tomaron el plantel en respaldo a maestros a los que la Secretaría de Educación Pública les adeudan pagos desde hace tres años.

Según explicaron los padres de familia, desde el mes de septiembre los maestros frente a grupo de los grados primero, segundo y tercero en los grupos “C” no dan clases, ya que la secretaría no les ha hecho válidos sus pagos desde el año 2014.

“Ellos por lógica ya se negaron a seguir laborando por falta de pagos, es comprensible y nuestro apoyo es para los maestros, por ese motivo se tomó la decisión de cerrar la escuela”, señalaron los padres.

Un promedio de ciento sesenta alumnos no pudieron ingresar a sus salones de clases durante este lunes, a pesar de que esta institución pertenece al programa escuelas al cien.

Celso Bautista, presidente de la Sociedad de Padres de Familia aseveró que esperan los maestros que cubrían las horas de sus hijos puedan regresar, incluso si envían a otros mentores podría ser una opción.

Criticó que esta escuela, estando dentro del programa Escuelas al Cien no cumpla con los parámetros que la educación requiere, y por ello insistieron que mantendrían cerrada la secundaria el tiempo necesario hasta que las autoridades resuelven el caso.

Este mismo día al medio día se retiraron con la promesa de recibir indicaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz, de no ser favorables seguirán en la toma de la escuela este martes.

Abel Cadena Pérez | Catemaco, Ver.—

Educar es redimir, pero las letras no llegan de forma adecuada a los alumnos cuando permean conflictos magisteriales al interior de los planteles educativos., cansados de tanta mentiras tantas veces repetidas por parte de la SEV., Desde las 6 de la mañana de este 27 de Noviembre, padres de familia mantienen bloqueado el acceso de la entrada principal de la escuela secundaria general “”CARLOS FUENTES MATIAS”” clave 30DESO1530 Ubicada en calle Colmena número 6 de la colonia los Prados de de Catemaco, Ver.- en apoyo a ciertos docentes que no han recibido su pago desde hace aproximadamente 3 años algunos de ellos por parte de la SEV y en base esa anómala situación que padecen solo acuden a dar clases esporádicamente amen que en dicho plantel educativo no se ha cubierto por parte de la SEV la plantilla docente, al respeto el presidente del a sociedad de padres de familia Celso Bautista Santos expreso “”mire usted estamos la mayoría de padres de familia hartos que nos sigan dando largas, que nos sigan engañando tenemos con el problema desde 2014, nos faltan maestros en esta escuela y los pocos existentes como: Nayhelli Alvarado, José Golpe Antele, Yesica REYES, Dalia Acosta, Abelino Parra, no les pagan desde hace aproximadamente 3 años y eso está afectando en el estudio a nuestros hijos ya que dichos maestros vienen poco a dar clases tenemos casi un mes y medio con clases a medio gas y no es justo que nuestros hijos se atrasen por culpa de la SEV recibiendo clases de manera irregular, de esto ya tiene conocimiento el ING. Enrique Reyes Romero director general en el Estado de educación secundarias quien hace oídos sordos a nuestras demandas sobre la anómala situación que prevalece en la escuela secundaria CARLOS FUENTES MATIAS dicha escuela donde constantemente están perdiendo clases 700 alumnos por falta de maestros” al lugar llego la supervisora escolar zona 18 profesora Silvia García Avalos quien en dialogo publico acordó puntos de acuerdo con los padres de familia y el director de dicho plantel educativo profesor Octaviano Reyes Cruz, quedando la solución del problema planteado por padres de familia aun sin resolver manteniéndose el bloqueo por los airados y molestos padres de familia, mientras los alumnos hacían la tarea en la banqueta frente a dicho plantel educativo.