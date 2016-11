Se realizan programas de prevención de cáncer mamario y para adultos mayores: Dr Enrique Ponce.

En la jurisdicción Sanitaria X se está trabajando en la detección oportuna del cáncer

La prevención, el tratamiento y el seguimiento en pacientes han bajado mortandad

Entre 2012 y 2016 se cuenta con 122 mujeres en tratamiento

DENNIS VILLARRUEL ZAMUDIO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

“En este concluido mes de octubre estuvimos trabajando fuertemente con lo que es la detección oportuna de cáncer mamario que es un problema de salud pública a nivel nacional y estatal y que tiene que ver con las defunciones que tenemos por este mal, en este sentido todos nuestros esfuerzos están dirigidos precisamente para la detección oportuna , si el cáncer mamario no se previene se debe detectar a tiempo para poder dar el tratamiento para quienes lo empiezan a padecer sean sobrevivientes; al corte de este mes de octubre contamos con 22 defunciones en esta jurisdicción sanitaria que abarca 14 municipios. “ En entrevista exclusiva con quien esto escribe indicó lo anterior el doctor Enrique Ponce ixba, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número X con sede en esta cabecera distrital quien sobre este mismo tema abundó diciendo

“Ha venido a la baja la cifra de mortandad por dicha enfermedad, cabe mencionar que entre el 2012 al 2016 Tenemos 122 mujeres en tratamiento en lo que es este renglón. Esto quiere decir que cada vez más mujeres se están sumando a la autoexploración pero sobre todo se está iniciando esta cultura, esto con la finalidad de que los altos costos que tienen que ver con los tratamientos, no mermen directamente a la secretaria que hace todo su esfuerzo para poder atender a las mujeres afectadas”. En este mismo temor mi interlocutor refiriéndose a los programas trazados para este mes de noviembre me informó para todos ustedes dilectos lectores, que ya están trabajando en la organización y realización de la semana del adulto mayor que consiste en detectar los problemas de salud crónicos – degenerativos como la hipertensión, la diabetes, obesidad y sobre peso “Todos estos padecimientos afectan mucho a los adultos mayores que es un sector vulnerable, que muchas veces no se atiende y es por eso que el sector salud tiene programas específicos para ellos, desde lo que es el control, el tratamiento u el seguimiento de estos pacientes, la primera causa de muerte que hay en los municipios de esta jurisdicción Sanitaria X es la de diabetes mellitus” Así mismo mi entrevistado concernientemente a esta situación aseguró “Tenemos más de 8 mil 900 pacientes con diferentes enfermedades crónicas- degenerativas en nuestra demarcación sanitaria y por consiguiente esto se vuelve un enorme reto para nuestra dependencia estatal consistente en llevarlos a un buen control con un adecuado tratamiento. Por otra parte y en lo que se refiere a los problemas de obesidad y sobre peso en los adultos mayores, el doctor Enrique Ponce Ixba dijo que están llevando a ellos toda la información en forma oportuna, buscando cambiar su estilo por uno saludable y correcto como lo es la buena alimentación y la actividad física “con eso creo que vamos a ayudar mucho a su salud y sobre todo vamos a empezar a efectuar esta promoción en especial en la población de niñas, niños y adolescentes ya que el estado de Veracruz tiene los primeros lugares en casos de obesidad infantil y esto también se convierte en un nuevo y gran reto para poder trabajar directamente con lo que es el problema de salud en obesidad y sobrepeso. “Concluyó el doctor Enrique Ponce Ixba”.