Se registra vandalismo en gasolineras de Catemaco derivado de gasolinazos

Sujetos molestos roban en dos centros de abastecimiento de hidrocarburo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, gobernación estatal mediante política regional de San Andrés Tuxtla y Policía Federal tuvieron que ingresar este lunes a Catemaco después de las 22:30 horas tras registrarse actos vandálicos en al menos dos gasolineras, producto del alza a los combustibles que estimó el gobierno de Enrique Peña Nieto a partir del primero de enero.

Después que desde las 15:00 horas de este lunes transportistas, taxistas y ciudadanos se manifestaron cerrando la carretera federal 180 y la estación “Autoservicio Catemaco” para presionar al gobierno federal contra los gasolinazos, esta misma gasolinera decidió regalar combustible en dos bombas por espacio de 25 minutos, sin embargo tras cumplirse el plazo algunos ciudadanos molestos incitaron a vandalizar esta central.

La estación de servicio 2584 ubicada a la salida del turístico municipio fue prácticamente saqueada de aditivos, aceites y otros líquidos para vehículos, además sufrió la ruptura de cristales por personas que reaccionaron coléricamente ante el cierre de las válvulas de abastecimiento.

No obstante estos desmanes no pararon en este sitio, ya que algunas personas hasta este momento desconocidas también causaron saqueos en la estación de gasolina “El Llano” ubicada frente a la delegación de tránsito y vialidad, y que también estuvo a punto de ser producto de delitos contra edificios y servidores públicos, pero no pasó a mayores.

Para garantizar la seguridad de la población y evitar un probable incremento en los hechos delictivos, es que la policía estatal junto a otras dependencias ingresó al municipio, supervisó y montó un recorrido por las calles para intentar dar con el paradero de los delincuentes.

A los dueños de las empresas gasolineras afectadas se les conminó a realizar las denuncias correspondientes en la fiscalía general del estado contra quien o quienes resulten responsables.

Importante resaltar que las gasolineras de Catemaco se mantuvieron cerradas en el transcurso de la noche-madrugada de lunes y martes, incluso la estación de servicio de Chilapan ubicada entre Catemaco y San Andrés Tuxtla también se mantuvo cerrada

para prevenir incidentes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ha montado un cerco de vigilancia en el vecino municipio de San Andrés Tuxtla para inhibir ocurran actos similares.