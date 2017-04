Se registraron los candidatos a Regidores de Morena en Santiago Tuxtla

Quedaron registrados los candidatos a Regidores todos del equipo del Prof. José Luis Miranda Rosario.

Francisco Herrera Ortiz

Santiago Tuxtla, Ver. —

El grupo de José Luis Miranda, -ganadores todos en la Asamblea Municipal- ya quedaron registrados para la contienda electoral, y todos están a la espera del fallo de la impugnación por DESIGNACIÓN de la Comisión Nacional de Elecciones.

Aseguraron que el grupo del candidato externo “impuesto” no ganó nada, mientras que el grupo único que encabeza el Prof. Miranda quedó registrado así:

Regiduría uno: Propietario, Juan de Rita Beltrán; Suplente, Saúl Antonio Ocelot Cortez. Regiduría dos: Propietaria, Francisca Victorio Romero; Suplente, María de la Cruz Torres Campos. Regiduría cuatro: Propietario, Dora María González Palma; Suplente, Dianesis Mauleon Cobos. Regiduría cinco: Propietario, Raúl Robles Comi; Suplente, Francisco Javier Pío.

Aclararon que los candidatos de MORENA deben tener trabajo político con las bases, representar a sus agremiados y ser reconocidos por su probada calidad moral. Por eso el candidato “impuesto” no es aceptado: por desconocido y desarraigado pues vive en Coatzacoalcos no en Santiago Tuxtla.

En MORENA se requieren ganadores no perdedores que no puedan ni posicionar a sus operadores. El “recomendado” si no es capaz de ganar en una Asamblea interna menos podrá en una contienda municipal.

“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, dice el Presidente Nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, quien estará el próximo jueves 6 de abril en la colonial Santiago Tuxtla.