Se reunió Claudia Acompa con taxistas disidentes de Santiago Tuxtla

La Alcaldesa aseguró que hay equidad en la asignación de anuncias para ascenso y descenso de pasaje.

Claudia Acompa dijo que no promueven la violencia en ninguna de sus formas ni la apoyan, al contrario promoverán el dialogo hasta agotarlo.

Aseguró que no habrá más tolerancia para aquellas personas que por capricho o interés personal pretendan estar por encima de la ley.

COMUNICADO DE PRENSA

SANTIAGO TUXTLA VER.-

El martes 20 de Diciembre la Alcaldesa de Santiago Tuxtla Claudia Guadalupe Acompa Islas llevó a cabo una reunión con taxistas de su municipio, donde desde hace una semana se vive una problemática ya que miembros de la CTM tomaron la calle frente a palacio municipal y “encerraron” desde entonces y hasta ahora a taxis del sitio conocido como ADO. En dicha reunión participaron además de la Alcaldesa el Cabildo en pleno, Política Regional, Seguridad Pública, tránsito del Estado, así como representantes de taxis de Santiago Tuxtla pertenecientes a las diversas organizaciones.

Dicha reunión fue realizada dando atención a miembros de sitios unidos CTM que hace unos días solicitaron la misma por un conflicto que sostienen con miembros independientes del llamado sitio ADO, argumentando que ese sitio les pertenece por antigüedad, anuencia que fue dada a dichos taxistas independientes por parte de la administración municipal, desde entonces se les notificó que el martes 20 serían atendidos a mediodía por la Presidenta Municipal, sin embargo los taxistas disidentes decidieron quedarse apostados frente a palacio municipal y reteniendo las unidades de los independientes.

Ya durante el evento el representante de sitios unidos CTM Víctor de la Maza se negó a participar en él, a pesar de ser su gremio quien lo solicitó, primero argumentando que las demás organizaciones no debían participar, posteriormente porque no le permitían el acceso a su padre Rafael de la Maza quien se acredita como delegado regional de la CTM, a pesar de que José María Migueles de San Andrés Tuxtla asegura que es él el Delegado Regional y no Rafael de la Maza y un sinfín de problemáticas que argumentaba en Delegado de CTM Municipal de Santiago Tuxtla, por lo que al final solo participó un breve momento en la audiencia sin embargo abandonó la misma casi inmediatamente.

Entre los argumentos que entregó Víctor de la Maza para pelear por ese sitio de ascenso y descenso de pasaje es que ellos lo solicitaron primero, ya que dichas anuencias entran a revisión cada año, para saber si se mantienen, se cambian o se desechan, de igual manera afirmó que la organización que representa tiene ya muchos años trabajando en el municipio y que además CTM agrega alrededor de 180 concesiones.

Por su parte la Dirección de Gobernación Municipal así como la Alcaldesa Claudia Acompa Islas, les aseguraron a los taxistas disidentes en primer lugar que las anuencias y apoyos en materia de tránsito y vialidad no se pueden dar de manera exclusiva para algunos ya que se gobierna para todos por igual, de la misma forma se le indicó al líder de CTM que el que tenga más tiempo trabajando no les genera derechos sobre los espacios públicos y menos en las calles, entre muchas otras cosas.

“Yo me permitiré usar esta palabra y perdón que lo diga así pero creo que no podemos ser tan egoístas, esa es la palabra egoístas al no permitir que su demás compañeros tengan un solo sitio donde hacer ascenso y descenso del pasaje, nosotros lo veíamos en la gráfica, ustedes tienen 13 anuencias en el primer cuadro de la ciudad, entonces el que ellos tengan una sola ¿Qué les quita?, desde mi punto de vista este es un suceso que se ha magnificado con algo que no tiene razón de ser, ustedes argumentan ser más y por supuesto que se les han dado más anuncias, ellos son solo 18 taxis y no es posible que por darles una anuencia en un lugar público, el cual no genera antigüedad ni derecho de piso estén haciendo todo esto, yo creo que hay que tener sentido común y pensar en sus familias porque las familias de ellos también comen, si yo dijera que no se está siendo equitativos en la repartición de anuncias pues entonces tal vez si habría un problema, pero no es posible que ustedes teniendo 13 espacios de ascenso y descenso de pasaje estén llegando a estos extremos solamente por una anuencia que tienen los taxistas del ADO, para mi es injusto y es un acto de egoísmo”, manifestó la Presidenta Municipal.

La munícipe invitó a Víctor de la Maza, a su padre Rafael de la Maza y a sus agremiados al dialogo y a evitar la violencia en cualquiera de sus formas, “este tipo de situaciones no le convienen a nadie, no le convienen a los taxis retenidos, no le conviene a los propios taxistas de su organización porque están parados sin trabajar, no les conviene a sus familias pero sobre todo afecta a Santiago Tuxtla como un todo, el tomar calles, el no tener un servicio satisfactorio de transporte público por supuesto que afecta a cualquiera, por eso yo los invito al dialogo y a agotar todas sus formas, evitar la incitación a la violencia, pero sobre todo a evitar imposiciones personales por caprichos o deseos que sobre pasen a la comunidad, en eso si no estoy de acuerdo”, sentenció.

Las autoridades municipales mostraron una gráfica en donde demostraron que sitios unidos CTM tienen tan solo en el primer cuadro de la ciudad alrededor de 13 anuencias para trabajar, mientras que otras organizaciones más pequeñas por decirlo de alguna manera, subsisten con una o dos anuencias, por lo que aseguraron la manifestación y el reclamo de los miembros de CTM no tiene razón de ser.

Al finalizar dicha reunión autoridades estatales y el cabildo en pleno que participaron en la misma estuvieron de acuerdo en que se pasen a revisión las anuencias además de dar un ultimátum a los taxistas que mantienen bloqueada la calle Zaragoza frente a palacio municipal y encerradas las unidades de taxi del sitio ADO para que en un máximo de 48 horas retiren dichos bloqueos pues de lo contrario tomarán acciones legales antes las autoridades competentes para solicitar la solución por la vía legal de este conflicto desde el retiro de unidades hasta la remoción de concesiones pues las mismas son para prestar un servicio a la ciudadanía y no para hacer presión al gobierno por una ambición personal entre otras cosas.

Por su parte miembros de la CTM liderados Rafael de la Maza y su hijo Víctor, se negaron a retirar el bloqueo y aseguraron que las protestas serán recrudecidas hasta que le quiten la anuencia del ADO a taxistas independientes de la CTC y se la regresen a la CTM, por su parte los afectados encabezados por Gregorio González pidieron se resuelva esto pronto pues desde hace ya 8 días no los dejan trabajar y dijo les mantienen sus unidades secuestradas.