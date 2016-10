Si es factible reabrir la embotelladora Coyame

Tras haber hecho un recorrido con el diputado Jorge Carvallo, y haber hablado con inversionistas y un senador, la factoría pudiera abrir.

EMMANUEL CHAGALA

CATEMACO, VER.

28 trabajadores podrían ver al fin un resultado positivo en relación a su situación laboral tras cuatro años de haber cerrado la empresa y embotelladora refresquera Coyame, pues inversionistas podrían llegar a un acuerdo monetario en los próximos días.

Este domingo gran parte del día los ex empleados, en compañía de un grupo de personas de la cabecera municipal, en particular de Julián Organista Barranca, llevaron a cabo la limpieza de la nave y bodegas, que en realidad permanecen en condiciones para, por qué no, volver a trabajar como se venía haciendo desde hace más de 30 años.

Para el señor José Rodríguez Vázquez, quien trabajó 26 años, primero como albañil y posteriormente en la producción, dijo que son 28 personas del sindicato que buscan la liquidación o en su momento, que abran para la producción porque los antiguos dueños se declararon en quiebra y abandonaron todo.

“Ojala que gente inversionista venga para reactivar la empresa Coyame, y creo que si se puede para poder echarle ganas, porque el agua se vende y la gente viene a buscar que quiere que se vuelva abrir otra vez”, dijo el acongojado ex trabajador y perteneciente a las 28 personas del sindicato, quienes prácticamente son dueños de la nave.

Por su parte, Julián Organista, luchador social enfatizó sobre la posible reactivación ya que tras haber hecho un recorrido con el diputado federal Jorge Carvallo, y haber hablado con inversionistas y un senador, la factoría pudiera abrir, indicando que es mentira que se necesiten 80 millones de pesos para hacerlo.

“Lo que si estamos haciendo es un compromiso con los 28 trabajadores para informarles que la vamos abrir (fábrica). Tú has comprobado con tu medio que están las condiciones adecuadas. Como lo he dicho, esto no es campaña, lo estamos viendo por el lado empresarial porque lo político es aparte. Pero si les puedo decir que tenemos la fórmula y el químico que estuvo laborando por más de 26 años en esta empresa, netamente catemaqueña, que trabajó para Jarochito, para el refresco de cola y está interesado en este nuevo proyecto y va a regresar a trabajar aquí”, dijo Julián.

Lamentó que actualmente las ganancias en la vendimia del agua mineralizada son muy inhumanas pues la repartición es raquítica, 60 pesos a la semana, algo terrible para quien persiste o busca salir adelante.

28 trabajadores y un gerente mantienen la posesión del inmueble ante la ley, y están pugnando porque al final de cuentas alguien le invierta y negocie para el beneficio de dichas familias.

“Ellos han tratado de conservar lo que les quedó y aquí siguen y ojala que la gente de Catemaco se sumen a ayudarlos, por ejemplo en este día hicimos la limpieza de todo este lugar y ojalá que todos los catemaqueños pueda hacer algo al respecto porque en su momento esta fábrica brindó 200 trabajadores con 1,800 cajas diarias, comentó Organista Barranca, mejor conocido como El Bule.

Los refrescos Coyame se comercializabas incluso en otros lugares de la república mexicana, como a Cancún, a Chetumal, Campeche, Mérida, Estado de México y otras partes de la nación con diversos sabores como tuti fruti, el tradicional manzanita, toronja, piña, por todo esto, concluyó Julián, es factible su reapertura.