Solicitan urgentemente intervención del fiscal general del estado

En la cuestionable actitud de la policía de la fiscalía de Lerdo de Tejada.

A casi un mes de haber recibido oficio de investigación no ha respondido.

DENNIS VILLARRUEL ZAMUDIO

LERDO DE TEJADA, VER.

Sospechosa y muy cuestionable morosidad, apatía y negligencia o quizás se trate corruptamente de persuadir a la victima de asalto con todo lujo de violencia perpetrado por la beoda señora D.L.H.M originaria de Saltabarranca en contra de la joven E.R.V. oriunda de Lerdo de Tejada, cuando esta última dentro del terreno de su domicilio particular fue alcanzada antes de poder abrir la puerta de acceso a su casa para ser jaloneada, golpeada, y víctima del robo violento de su bolso de mano de la facinerosa D.L.H.M quien en esos instantes se encontraba en completo estado de ebriedad, estos bochornos hechos se suscitaron desde el pasado 18 de septiembre en las primeras horas de ese día y pese a que la presunta delincuente allanó su morada, asaltó y la robó con lujo de violencia, más todo lo que le resulte y a que denunció por escrito en tiempo y forma ante el fiscal municipal de Lerdo de Tejada, licenciado Rafael Barreiro López y a que según él envió de inmediato el oficio de investigación a la policía ministerial o al servicio de la fiscalía, esta corporación a casi un mes de haber transcurrido estos lamentables sucesos, no ha podido o no ha querido responder a su deber de dar detalle de sus investigaciones sobre este caso.

Por tal irregular y sospechosa postura de la policía antes mencionada, es que la quejosa, sus testigos, familiares, y amigos que se percataron de este atropello, solicitan la oportuna y pronta intervención del Fiscal General del Estado, licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, para que se desahogue en forma expedita la carpeta de investigaciones número 13/2016 para que se deslinden responsabilidades y se aplique todo el rigor de la ley y se sancione a la violenta agresora y a la policía municipal de Lerdo de Tejada por encubrimiento y evidente complicidad en los mencionados hechos, en los cuales la corporación policiaca de la fiscalía municipal, quizás para darles tiempo y oportunidad a la alcohólica acusada y a los policías municipales de recomponer su nefario crimen. Esta penosa situación pone en entre dicho de nueva cuenta la corrupción y la impunidad con el que se desenvuelven los elementos policiacos del gobierno de Veracruz. Ojalá el licenciado Luis Ángel Bravo, Fiscal General del Estado intervenga en este caso para dar ejemplo de justicia y equidad social.

Lic. Luis Ángel Bravo, Fiscal General del Estado. Piden su intervención en Lerdo.