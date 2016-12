SSP deberá informar número de personal y policías que no pasaron exámenes de confianza

Comunicado DCS / Xalapa, Ver.—La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP) deberá informar el número de personal y elementos policíacos que no pasaron los exámenes de confianza del periodo 2011 al 2016, dividido por año; así lo determinaron los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) al resolver en la Sesión Pública del 6 de diciembre, el expediente IVAI-REV/1052/2016/II.

En este caso, la Secretaría omitió responder a la solicitud de información que le realizó un particular, por ello el IVAI revisó la normatividad correspondiente, esto es, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, e identificó que dentro de las atribuciones de su Centro de Evaluación y Control de Confianza se encuentra coadyuvar en la selección de aspirantes y una vez practicados los exámenes de evaluación de control de confianza ingresar los datos del personal evaluado al Registro Nacional de Personal, así como al Registro Estatal de Personal.

Por tanto, conforme a dicha ley, el Centro de Evaluación se encuentra constreñido a informar el resultado a los titulares de las instituciones policiales y, en su caso, expedir la certificación por aprobación de la evaluación, motivo por el cual debe contar la información que le fue solicitada.

En la misma solicitud de información, el particular requirió conocer el número total de personal y elementos policíacos dados de baja por no pasar dichos exámenes de confiabilidad, incluyendo el área a la que pertenecían y la corporación (Policía Estatal, Policía Montada, Fuerza Civil, etc.).

Al respecto, el IVAI consideró que dicha información podría comprometer la seguridad del estado, ya que puede llegar a ser del conocimiento de la delincuencia y poner en riesgo la misma, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones operativas mediante el conocimiento de dicha situación.

Esta determinación resulta congruente con el criterio 6/09 del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que versa sobre una de las excepciones a transparentar información que tenga que ver con actividades en materia de seguridad.

También por falta de respuesta, dentro del expediente IVAI-REV/1051/2016/I, la Secretaría deberá dar a conocer el número total de elementos policiacos fallecidos durante el mismo periodo, dividido por año y causa del fallecimiento.

En estos asuntos, el IVAI exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública para que en posteriores ocasiones dé cabal cumplimiento a los procedimientos y términos establecidos en la Ley de Transparencia del Estado.

En el caso del recurso de revisión IVAI-REV/1048/2016/I, interpuesto contra el mismo sujeto obligado, los comisionados ordenaron la entrega de información relativa al número de enfrentamientos armados protagonizados por elementos de esa dependencia en contra de presuntos delincuentes, dividido por año y municipio, total de personas abatidas, bajas de efectivos policíacos, detenidos, aseguramiento de armas y vehículos de 2011 a 2016.

El IVAI revocó la respuesta dada a la solicitud de información toda vez que lo solicitado guarda relación con datos estadísticos y no se requirió conocer algún tipo de dato reservado o confidencial, por lo que era procedente la entrega de lo pedido.

En la sesión pública realizada el día martes de diciembre del 2016, por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se resolvieron 87 recursos de revisión.