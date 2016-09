Tavo Pérez aporta material para aula en TEBA de Tulapan

COMUNICADO DE PRENSA

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

En una gira de trabajo por la comunidad de Tulapan, el Diputado Local por el Distrito XXV de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, se comprometió con padres de familia y maestros del Telebachillerato de la comunidad de Tulapan, a aportar material para iniciar la construcción de un aula, misma que a decir de los docentes y tutores, es prioritaria para cubrir las necesidades de la población estudiantil.

Convocando a la unidad y el trabajo conjunto, Tavo Pérez, afirmó que aunque un diputado no puede hacer obra, él contribuye con recurso propio, de su sueldo, a ir dejando su “granito de arena” en cada comunidad que visita, y aunque no es la primera vez que acude a Tulapan y deja algún apoyo significativo, se reiteró aliado de la educación y afirmó que dará el cemento para iniciar con el cimiento del aula, contando con los padres para que aporten material pétreo y mano de obra.

“Me queda claro que cuando se quieren hacer las cosas solo es necesario tener voluntad, yo no cuento con recursos ni techo presupuestal para hacer obra, pero puedo aportar de mi sueldo, el que tengo gracias a ustedes, y donarles el material para que juntos iniciemos esta obra, se que ustedes van a valorar más esta aula porque estarán involucrados en su construcción, pero además es una manera de retribuir a su confianza ya que con satisfacción escucho que ustedes mismos dicen que soy el único diputado que vuelve cuando ya no son elecciones y que los ha visitado sin necesidad de andar en campaña, por eso y agradeciendo su confianza no puedo más que corresponder con este apoyo del material”, dijo el diputado.

El legislador afirmó que acudió ante la invitación del maestro Tomás Candelario y se dijo honrado por el recibimiento y la calidez de la gente de Tulapan, además de que le recordaron otros apoyos entregados en la zona, a lo que él dijo que a veces ya no recuerda todo lo que ha dado.

“Por fortuna desde que inicié mi gestión como diputado, he dado apoyos en tantas comunidades que a veces olvido lo que he ido donando o que material di, y es bueno porque de verdad mi palabra tiene valor, no he necesitado nunca de oficios para cumplir mis compromisos y los doy sin otro fin que el de contribuir al desarrollo de las comunidades, por eso no los llevo en lista ni los apunto”, explicó Tavo Pérez, quien también contribuyó con material para construcción para la retenida del parque central de la comunidad y ha aportado también cemento para otras obras de beneficio común en la zona.

Pedro Velasco ex agente municipal de Tulapan, agradeció a Tavo Pérez por su disposición a ayudarlos y reiteró que es un hombre de palabra, que cumple y que siempre regresa a los lugares donde ayuda y donde le invitan.

“Él dice que papeles no, el compromiso es de palabra y sabemos que si cumple compañeros, por eso nosotros no dudamos y estoy seguro que todos estaremos de acuerdo en poner la mano de obra como ya lo hicimos antes cuando nos dio material para la cancha, ahora para iniciar esta aula”, comentó Pedro Velasco.

Finalmente los estudiantes y maestros pidieron al diputado que le acompañaran a tomarse una foto de recuerdo en la cancha de usos múltiples que se construyó para ese telebachillerato, gracias a la donación de material para construcción que él hizo, y a la mano de obra que aportaron padres de familia.