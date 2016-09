Tavo Pérez contribuye con mejoras a Casa de Salud de Cuesta Amarilla

Aportará material, láminas y puertas para este espacio de salud.

Consolida gestión para ampliar servicios médicos con área de odontología a partir de octubre

Comunicado de prensa

San Andres Tuxtla

Durante una de sus constantes giras de trabajo y acercamiento con las comunidades rurales de su distrito, el Diputado Local Octavio Pérez Garay se comprometió con la comunidad de Cuesta Amarilla, para incrementar las mejoras a la recién ampliada Casa de Salud, y además anunció que gracias a una gestión efectiva, ahora además de las consultas médicas regulares, los pobladores de esta comunidad y otras vecinas se beneficiarán a partir del día primero de octubre del presente año, con consultas odontológicas especializadas.

Tavo Pérez, como le llama la gente con afecto y confianza, acudió a la asamblea popular en la que se informó sobre la ampliación de la casa de salud y además se comentaron las necesidades con las que aún cuenta este espacio, como lo es la instalación de puertas para la parte que se amplió y éntrelas cuales estará el consultorio dental.

En este sentido el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 10, con base en San Andrés Tuxtla, agradeció al diputado la diligencia de sus gestiones y reconoció que en apego a su palabra, no ha dejado ningún compromiso sin cumplir en lo que respecta a esta casa de salud, la cual por su intervención tendrá una odontóloga de base.

Por otro lado, Héctor Chagala, Presidente del Comité de Salud Cuesta Amarilla, aprovechó para reconocer la palabra cumplida de Tavo Pérez, además de acentuar la visita del legislador al destacarlo como el único Diputado que sin estar en un periodo electoral, y ya electo, ha estado visitando la comunidad constantemente, dejando apoyos en el sector educativo, de salud y hasta para las comunidades religiosas.

“Le estamos muy agradecidos, porque no está para saberlo pero es la primera vez que nos visita un diputado en la casa de salud”, comentó Héctor Chagala, quien además pidió el apoyo del diputado para componer el acceso a este recinto médico, así como las puertas que faltan en los consultorios.

Ahí mismo, el diputado afirmó, que sin necesidad de documentos ni oficios, el cemento que necesitan para el acceso así como las puertas del consultorio, les sería entregado de parte suya, pero además, les ofreció láminas para extender el techado que hay entre el área de reuniones y la casa de salud, ya que dijo que es importante evitar que las personas que asisten a sus consultas periódicas, se expongan a las inclemencias del clima ahora que estamos en temporada de lluvias.

Tras refrendar su compromiso con los habitantes de Cuesta Amarilla, Tavo visitó el jardín de niños de la localidad y ahí también anunció que donará malla metálica para cercar el perímetro que actualmente solo tiene alambre de púa. “El alambre de púa es peligroso para los niños, por eso me ofrezco a donarles unos rollos de malla metálica para que lo cambien y cerquen el perímetro”, dijo Tavo Pérez, antes de despedirse de la comunidad para continuar sus recorri