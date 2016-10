Tavo Pérez dio su último informe legislativo y de resultados

Lo acompaño el gobernador Flavino Ríos Alvarado.

También asistieron miembros del gabinete estatal, diputados locales, ex alcaldes, agentes municipales y demás personajes políticos y sociales de la demarcación.

Sabe cumplir con su palabra, es la educación que le dieron sus padres.

Muy atentos en la glosa del informe final de Tavo Pérez Garay, el gobernador Flavino Ríos Alvarado, su señora madre Marina Garay Cabada, Nemesio Domínguez y el regidor del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Guadalupe Minquiz Jara.

“Mis padres Octavio Pérez González y Marina Garay Cabada, me enseñaron a cumplir mi palabra, a cumplirle cabalmente a nuestro pueblo”. Así notoriamente emocionado y feliz por la respuesta que la ciudadanía de esta cabecera distrital y del resto de las demarcación política que actualmente representa ha tenido para con él, motivo por el cual en su tercer y último informe de labores legislativos y de exitosa gestoría social, el joven diputado Octavio Pérez Garay, Presidente de la Comisión Permanente de Juventud y Deportes de la actual LXIII Legislatura local, durante su lectura y glosa del informe, quien muy contento realizó este último, efectuado en la explanada de la casa de gestión de su representación popular en esta ciudad y ante una importante e impactante aglomeración de ciudadanos de esta cabecera municipal y de los municipios que integran el actual distrito local XXV, en el cual estuvo acompañado por el gobernador del Estado Flavino Ríos Alvarado, secretarios y funcionarios del gabinete estatal como Nemesio Domínguez Domínguez y Josabeth Cadena González, ex alcaldes de San Andrés Tuxtla, entre quienes sobresalió la presencia de su distinguida madre, la señora Mariana Garay Cabada, también ex diputada local y federal por este distrito, de su esposa, la también distinguida Lilí Pérez e hijas, Bárbara, Valentina y la bebé Ana Lucía Pérez Pérez; dese luego tampoco podrían faltar sus amigos y sus seguidores los agentes municipales, personajes y demás actores políticos sociales de este lugar y de toda la región. De igual forma se refirió a toda las personalidades y a toda la gente que acudió a verlo, oírlo y consecuentemente con espontaneidad en repetidas ocasiones aplaudirlo, victorearlo y ovacionarlo por los positivos resultados de sus múltiples acciones legislativas y de gestoría social que hoy deja huella positiva imborrable en todo lo largo y ancho de su distrito.

Con la curul local de Tavo Pérez, concluye el distrito XXV local integrado por los Tuxtlas y zona cañera que a partir del próximo 5 de noviembre seran el distrito XXIV y XXV ya por separado. Por lo que Octavio Pérez Garay se convierte históricamente en el último diputado local con las dos regiones fusionadas. En otra orden de ideas y en su inspirada oratoria el congresista resaltó la presencia de Hermas Cortés García, de quien dijo fue su contendiente por la diputación que hoy a él le corresponde y que “a pesar de que pertenecen a otro partido político (el PAN), platicamos, llegamos a acuerdos en los cuales antepusimos lo más importante que debe ser siempre el poder beneficiar a la ciudadanía, a la gente, le agradezco que me haya venido a acompañar el día de hoy” así mismo añadió que a través de Hermas Cortés García a los niños, niñas y adolescentes de Lerdo de Tejada envió mochilas y útiles escolares que simultáneamente beneficiaron a la economía de sus respectivos padres de familia. Cabe hacer mención que el diputado Tavo Pérez Garay enumeró a todas las comunidades de su jurisdicción a las que apoyó en los distintos rubros educativos, de vivienda, de seguridad pública y demás infraestructuras básica, así también como en el renglón de salud etc. Ya para finalizar su exposición, el legislador local Octavio Pérez Garay aseguró categóricamente que siempre estará presto a contribuir con el verdadero progreso de su pueblo y que como ya lo dijo antes, sabe cumplir con su palabra y en lo que concierne con sus conciudadanos sanandresences les seguirá sirviendo desde otra oportunidad de representación, ya que “San Andrés Tuxtla es mi pasión y mi nuevo gran reto, con más compromisos que solucionar “en los cuales pondré mis mayores capacidades, todo mi tiempo y esfuerzos para su real progreso, por qué se cumplir con mi palabra, así lo haré” reiteró.